Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 nhiều nơi khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất, mực nước trên các sông lên mức trên BĐ2, BĐ3.
Thời tiết khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi
Theo tin bão mới nhất, bão số 13 sau khi đi vào đất liền khu vực Đắk Lắk, Gia Lai đã giảm cấp đi vào địa phận Nam Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, từ tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Từ ngày 08/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.
Từ ngày 07/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Từ đêm 08/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.
Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa lớn lũ dồn về. Từ nay đến ngày 9/11, mực nước trên nhiều sông từ TP Huế đến Đắk Lắk sẽ lên ở mức BĐ2, BĐ3. Cảnh báo ngập lụt ở những vùng trũng thấp.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Bộ trời lạnh, có mưa nhỏ. Nhiệt độ các nơi phổ biến dưới 26 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.
Tin sáng 7/11: Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'; nối thành công 2 bàn tay bị đứt lìa sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai xác định vụ việc nam sinh lớp 8 hành hung rồi đẩy bạn xuống hồ ở phường Yên Bái có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”; Sau 12 giờ, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy nối thành công đôi bàn tay đứt lìa cho người đàn ông trong vụ ẩu đả với hàng xóm.
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứuThời sự - 14 giờ trước
Mưa lớn, gió giật dữ dội, nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước khiến người dân lên mạng kêu cứu.
Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhấtThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Bão số 13 giật cấp 15 đã vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bãoThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.
Cao Bằng: Phát hiện hàng chục tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồngThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện hơn 50 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, nghi do các đối tượng từ Trung Quốc tuồn qua biên giới để tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh gần khu vực cửa khẩu.
Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm, người dân cần làm gì khi bão đổ bộ?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Dự báo trong tối và đêm nay, bão số 13 tiếp tục di chuyển rất nhanh, đổ bộ vào khu vực đất liền miền Trung với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.
Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Thời gian qua, cùng với việc triển khai tài khoản giao thông thống nhất (theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP) từ ngày 01/10/2025, có một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về số tiền nạp vào tài khoản được quản lý ra sao? Số dư tiền trong tài khoản có phát sinh lãi suất hay không và nếu có thì phần lãi suất này được sử dụng như thế nào?
Điểm danh những tỉnh thành có mưa rất to từ hôm nay do ảnh hưởng của bão số 13 KalmaegiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 13 từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rất to. Trọng tâm mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Khám xét nơi ở vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả"; Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng...
Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người' trên cao tốcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa dòng phương tiện vun vút trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội vẫn thản nhiên tạt vào lề, đón, trả khách như ở "bến xe". Chỉ một cú phanh gấp, một giây lơ đễnh, thảm họa có thể ập đến, vậy nhưng dường như không ai sợ hãi điều đó.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.