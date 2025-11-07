Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13

Thời tiết khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi

Theo tin bão mới nhất, bão số 13 sau khi đi vào đất liền khu vực Đắk Lắk, Gia Lai đã giảm cấp đi vào địa phận Nam Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, từ tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 08/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.

Từ ngày 07/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ đêm 08/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa lớn lũ dồn về. Từ nay đến ngày 9/11, mực nước trên nhiều sông từ TP Huế đến Đắk Lắk sẽ lên ở mức BĐ2, BĐ3. Cảnh báo ngập lụt ở những vùng trũng thấp.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Bộ trời lạnh, có mưa nhỏ. Nhiệt độ các nơi phổ biến dưới 26 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Trung tiếp tục có mưa rất to do hoàn lưu bão số 13. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đà Nẵng sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

