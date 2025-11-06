Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 13 Kalmaegi

Theo tin bão mới nhất, hồi 9 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo bão:

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

19 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h. Vị trí bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Khu vực bị ảnh hưởng:

Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

07 giờ ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Bão đi vào đất liền trên khu vực Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khu vực bị ảnh hưởng:

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

19 giờ ngày 07/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốckhoảng 25km/h ở trên khu vực phía Đông Thái Lan. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió < cấp 6.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 giật trên cấp 17 chuẩn bị đổ bộ khu vực Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

- Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

- Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Từ chiều ngày 6/11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

- Từ chiều ngày 06/11, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 06/11.

- Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

- Từ ngày 06-07/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.