Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Thứ năm, 10:17 06/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17 áp sát đất liền Trung Bộ. Dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng cho khu vực này trong nhiều ngày tới.

Tin bão mới nhất – cơn bão số 13 Kalmaegi

Theo tin bão mới nhất, hồi 9 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo bão: 

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

19 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h. Vị trí bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Khu vực bị ảnh hưởng:

Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

07 giờ ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Bão đi vào đất liền trên khu vực Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khu vực bị ảnh hưởng:

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

19 giờ ngày 07/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốckhoảng 25km/h ở trên khu vực phía Đông Thái Lan. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió < cấp 6.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất? - Ảnh 1.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 giật trên cấp 17 chuẩn bị đổ bộ khu vực Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo tác động của bão

Trên biển:

- Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

- Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Từ chiều ngày 6/11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:

- Từ chiều ngày 06/11, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 06/11.

- Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

- Từ ngày 06-07/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch cát tường này thường gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hậu vận sung túc, phúc khí lan tỏa cả gia đình.

10 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

10 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái không đúng quy định tại khu vực công cộng. Dưới đây là các quy định cụ thể.

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp này luôn khiến ta bất ngờ bởi cách suy nghĩ và hành động khác biệt. Họ không ngại thử cái mới và luôn mang lại năng lượng tươi mới cho mọi người xung quanh.

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất tới 9/11/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết có những biến đổi lớn. Các con giáp cần biết điều dưới đây để nắm bắt cơ hội phát triển.

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường có sức khỏe dồi dào, tinh thần an nhiên, tuổi già viên mãn và phúc khí kéo dài.

Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp theo quy định mới nhất

Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

3 con giáp nữ sống quá cảm tính nên dễ bị lừa gạt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp nữ này sống quá cảm tính, dễ tin người nên thường bị lừa gạt, tổn thương. Bạn có nằm trong số đó không?

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

“Sinh viên ở ghép” - vừa tiết kiệm, vừa đầy thử thách

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng tăng, “ở ghép” đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường có sức khỏe dồi dào, tinh thần an nhiên, tuổi già viên mãn và phúc khí kéo dài.

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Đời sống
4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

Đời sống
Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Đời sống
4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

4 vị trí nốt ruồi phú quý, ai sở hữu đều có cuộc đời giàu sang, phúc lộc đủ đầy

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top