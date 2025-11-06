Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất
GĐXH - Bão số 13 giật cấp 15 đã vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 13 Kalmaegi
Theo tin bão mới nhất, lúc 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai.
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.
Dự báo bão:
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.
Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.
Trên VTC News, ông Nguyễn Xuân Hiển (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, đây là cơn bão rất mạnh, đi kèm với gió mạnh là sóng biển và nước dâng.
Nước dâng kết hợp trong thời kỳ triều cường gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển. Sóng biển với độ cao 4-6m ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể lật đổ tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.
"Năm 2017, bão Damrey có cường độ thấp hơn cơn bão này nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản ở ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Bà con đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển do cơn bão này gây ra", ông Hiển thông tin.
Dự báo đến 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi di chuyển trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.
04 giờ ngày 07/11, bão số 13 Kalmaegi di chuyển theo Tây Tây Bắc với vận tốc, khoảng 30km/h trên khu vực Nam Lào. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
16 giờ ngày 07/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25-30km/h trên khu vực phía Đông của Thái Lan. Sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh < cấp 6.
Dự báo tác động của bão
Trên biển:
- Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông: gió cấp 8–10, vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 14; sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8–10m, biển động dữ dội.
- Ven biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm): gió cấp 8–11, sóng biển cao 4–7m; vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17; sóng cao 8–10m, biển động dữ dội.
- Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa: gió cấp 6–8, sóng biển cao 3–5m, biển động mạnh.
Nước dâng và ngập lụt ven biển:
- Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk: nước dâng 0,5–1,0m.
- Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1,0m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).
- Cảnh báo ngập úng, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển, ảnh hưởng đến khu vực trũng thấp và nuôi trồng thủy sản.
Trên đất liền:
- Khu vực Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 15 (trọng tâm là phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk).
- Khu vực Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và phía Bắc Khánh Hòa: gió cấp 6–7, giật cấp 8–9. Gió mạnh nhất: chiều tối đến đêm 06/11.
- Khu vực Phía Tây Quảng Ngãi đến Gia Lai: gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8–9, giật cấp 11.
Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
Do ảnh hưởng của bão
Từ chiều tối 06–07/11:
- Khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150–300mm, cục bộ có nơi mưa to trên 500mm.
- Từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng: Có mưa to với lượng mưa từ 100–250mm, cục bộ có nơi mưa to trên 400mm.
Ngày 7–8/11:
Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa to lượng mưa từ 50–150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm.
Cảnh báo mưa cường độ lớn >200mm/3h.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.
