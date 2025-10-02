Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước:

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hàng loạt các tỉnh, thành của miền Bắc đã có mưa lớn, mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập úng cục bộ. Đặc biệt cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 30/9 đã khiến hàng loạt khu vực của Hà Nội ngập úng.