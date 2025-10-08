Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024

Tối 7/10, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết về diễn biến lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, tin lũ khẩn cấp trên sông Thương, tin lũ trên sông Lục Nam.

Theo đó, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam đạt đỉnh 5,41m (18h ngày 7/10), trên báo động (BĐ)2 là 0,11m và đang dao động ở mức cao; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Cụ thể, mực nước lúc 19h trên các sông như sau:

Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 29,57m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 0,76m; tại trạm Đáp Cầu 5,71m, trên BĐ2 là 0,41m;

Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn (ảnh chụp lúc gần 16h ngày 7/10). Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,64m, trên BĐ3 là 0,64m; tại trạm Phủ Lạng Thương 6,47m, trên BĐ3 là 0,17m;

Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,4m, trên BĐ2 là 0,1m.

Trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 4,39m trên BĐ1 là 0,39m.

Ông Đại nhận định, trong 12 giờ tới (tính từ 21h ngày 7/10), lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, riêng thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy có khả năng đạt đỉnh ở mức 29,7m trong vài giờ tới, trên BĐ3 là 2,7m (trên lũ lịch sử năm 2024 với 0,89m) ; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam sẽ xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Theo ông Đại, từ đêm nay (7/10) đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.