“Hồ sữa xanh” đột ngột xuất hiện ở Mỹ, điều gì đã xảy ra?

Thứ năm, 20:24 14/08/2025 | Chuyện đó đây
Xuất hiện đột ngột tại khu vực "quả bom nổ chậm" Yellowstone, "hồ sữa xanh" khiến các nhà khoa học lo lắng trong nhiều tháng.

"Hồ sữa xanh" đã được phát hiện tại Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) hồi tháng 4 và giờ đây các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời khả dĩ, theo báo cáo vừa được công bố bởi Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

“Hồ sữa xanh” đột ngột xuất hiện ở Mỹ, điều gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

"Hồ sữa xanh" ở Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) - Ảnh: USGS

Theo Science Alert, khi kiểm tra các trạm đo nhiệt độ trong khu vực, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hồ nước chưa từng thấy trước đây tại lưu vực mạch nước phun Norris, trên một mảnh đất ở mũi phía Tây Bắc của Đảo Cây trong Công viên Quốc gia Yellowstone.

Trong hồ là nước ấm đục như sữa, ngả màu xanh lơ, tĩnh lặng. Nhưng bằng chứng về một "cuộc sinh nở" dữ dội nằm rải rác xung quanh: Nhiều tảng đá rộng khoảng 30 cm, phủ một lớp bùn mịn màu xám nhạt giống với thành suối lộ ra.

Chúng là bằng chứng của một vụ nổ thủy nhiệt. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra ảnh vệ tinh của công viên để thu hẹp thời gian xảy ra sự kiện.

Bức ảnh tháng 12-2024 cho thấy khu vực này của Đảo Cây vẫn liền mạch. Nhưng đến ngày 6-1-2025, một vùng trũng nhỏ hình thành. Đến ngày 13-2, chiếc hố đã trở thành hồ nước.

Nhưng các thiết bị mà các nhà địa chất của công viên Yellowstone sử dụng để phát hiện hoạt động thủy nhiệt không nhận được tín hiệu nào về loại sự kiện nổ lớn.

Nhà địa vật lý Michael Poland của USGS và nhà địa chất Jeff Hungerford của Công viên quốc gia Yellowstone cho rằng "hồ sữa xanh" có thể hình thành bởi tác động của nhiều vụ nổ thủy nhiệt nhỏ cộng lại.

Các sự kiện này ném đá và sau đó ném bùn silica đi một khoảng cách ngắn, tạo ra một hố nhỏ chứa đầy nước giàu silica, tạo ra màu sắc đặc biệt.

Không xảy ra một vụ nổ thủy nhiệt lớn ở Yellowstone là một tin tốt, bởi nó là một siêu núi lửa đang "ngủ đông".

Các nghiên cứu gần đây cho thấy nó sẽ không "thức giấc" trong tương lai gần, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của nó vẫn khiến các nhà khoa học không thể lơ là.

Top