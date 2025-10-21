Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm

Thứ ba, 07:39 21/10/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Việc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

"Trăn khổng lồ" bất ngờ xuất hiện ở Ngọc Hoàng Câu

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh chụp tại khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu, nằm trong dãy Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình.

'Trăn khổng lồ' lù lù giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 1.

Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình. (Ảnh: Sohu)

Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. Một số người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là điểm nhấn độc đáo cho bức tranh sơn thủy vốn đã quen thuộc. Nhưng cũng có nhiều ý kiến gay gắt, nhận định hình ảnh này gây cảm giác ám ảnh, không phù hợp để xuất hiện ở một khu du lịch thiên nhiên.

Vì sao có "con trăn" này?

Theo Jimu News, ban quản lý khu du lịch này cho biết tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. Gần đây, để tăng sức hút du lịch, ban quản lý mời nghệ nhân tới vẽ tạo hình "đầu trăn vàng". Ý tưởng ban đầu là tái hiện biểu tượng gắn với truyền thuyết dân gian, kỳ vọng thu hút giới trẻ tới chụp ảnh check-in.

'Trăn khổng lồ' lù lù giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 2.

Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. (Ảnh: Sohu)

'Trăn khổng lồ' lù lù giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 3.

Tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại đi ngược kỳ vọng. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều du khách phản ánh với khu du lịch rằng họ cảm thấy "lạnh gáy" khi đối diện khối đá.

Tranh cãi trong việc xử lý của ban quản lý

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. Đại diện khu du lịch cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Trong thời gian tới, họ sẽ cân nhắc "vẽ lại bằng hình thù khác thân thiện hơn", như mây lành, rồng hay rùa những hình tượng gắn liền với văn hóa Á Đông.

Trước đó, hình ảnh khối đá khi được phủ xanh cũng gây thêm một vòng tranh cãi: người cho rằng như vậy sẽ "giảm bớt rùng rợn", nhưng không ít ý kiến chê phá vỡ mỹ quan, làm mất đi ý đồ nghệ thuật ban đầu.

Sự việc không chỉ tạo làn sóng bàn tán ở Trung Quốc mà còn lan sang các diễn đàn quốc tế. Tranh cãi xoay quanh câu hỏi: đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự phản cảm trong không gian công cộng?

'Trăn khổng lồ' lù lù giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 4.

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. (Ảnh: Sohu)

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, việc tận dụng đá cổ tự nhiên để trang trí là cách làm mới trải nghiệm, nhưng cần lựa chọn hình tượng phù hợp, tránh tạo cảm giác sợ hãi. Nếu quá đà, thay vì giúp quảng bá, hiệu ứng có thể đi ngược lại, làm du khách e ngại.

Ngọc Hoàng Câu vốn được biết đến với dòng suối trong xanh, núi non hùng vĩ, là điểm dừng chân nổi tiếng ở Tùng Sơn. Giờ đây, địa danh này lại được nhắc đến nhiều hơn bởi một "đầu trăn" gây xôn xao.

Vụ việc trở thành bài học cho các điểm đến khác: sáng tạo cần đi kèm sự lắng nghe phản hồi của cộng đồng, để những biểu tượng mới không chỉ gây chú ý tức thời mà còn mang lại giá trị bền vững cho du lịch.

Nguyệt Phạm TheoSohu, Jimu News
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương

Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Vận may đã mỉm cười với một nữ công nhân ở Ấn Độ, khi cô tìm thấy 8 viên kim cương tại một mỏ khai thác.

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

Con cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.

Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc

Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.

Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lần

Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lần

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.

Bức ảnh đáng buồn chụp được dưới đáy biển

Bức ảnh đáng buồn chụp được dưới đáy biển

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Thảm họa đã bắt đầu như thế nào?

Công thức bất ngờ của bài thuốc 5.000 tuổi trong hang động núi lửa

Công thức bất ngờ của bài thuốc 5.000 tuổi trong hang động núi lửa

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.

Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"

Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.

Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.

Xem nhiều

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển

Chuyện đó đây

Con cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.

Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chuyện đó đây
Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Chuyện đó đây
Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"

Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"

Chuyện đó đây
Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top