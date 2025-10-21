'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm
Việc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
"Trăn khổng lồ" bất ngờ xuất hiện ở Ngọc Hoàng Câu
Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh chụp tại khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu, nằm trong dãy Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình.
Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. Một số người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là điểm nhấn độc đáo cho bức tranh sơn thủy vốn đã quen thuộc. Nhưng cũng có nhiều ý kiến gay gắt, nhận định hình ảnh này gây cảm giác ám ảnh, không phù hợp để xuất hiện ở một khu du lịch thiên nhiên.
Vì sao có "con trăn" này?
Theo Jimu News, ban quản lý khu du lịch này cho biết tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. Gần đây, để tăng sức hút du lịch, ban quản lý mời nghệ nhân tới vẽ tạo hình "đầu trăn vàng". Ý tưởng ban đầu là tái hiện biểu tượng gắn với truyền thuyết dân gian, kỳ vọng thu hút giới trẻ tới chụp ảnh check-in.
Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại đi ngược kỳ vọng. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều du khách phản ánh với khu du lịch rằng họ cảm thấy "lạnh gáy" khi đối diện khối đá.
Tranh cãi trong việc xử lý của ban quản lý
Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. Đại diện khu du lịch cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Trong thời gian tới, họ sẽ cân nhắc "vẽ lại bằng hình thù khác thân thiện hơn", như mây lành, rồng hay rùa những hình tượng gắn liền với văn hóa Á Đông.
Trước đó, hình ảnh khối đá khi được phủ xanh cũng gây thêm một vòng tranh cãi: người cho rằng như vậy sẽ "giảm bớt rùng rợn", nhưng không ít ý kiến chê phá vỡ mỹ quan, làm mất đi ý đồ nghệ thuật ban đầu.
Sự việc không chỉ tạo làn sóng bàn tán ở Trung Quốc mà còn lan sang các diễn đàn quốc tế. Tranh cãi xoay quanh câu hỏi: đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự phản cảm trong không gian công cộng?
Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, việc tận dụng đá cổ tự nhiên để trang trí là cách làm mới trải nghiệm, nhưng cần lựa chọn hình tượng phù hợp, tránh tạo cảm giác sợ hãi. Nếu quá đà, thay vì giúp quảng bá, hiệu ứng có thể đi ngược lại, làm du khách e ngại.
Ngọc Hoàng Câu vốn được biết đến với dòng suối trong xanh, núi non hùng vĩ, là điểm dừng chân nổi tiếng ở Tùng Sơn. Giờ đây, địa danh này lại được nhắc đến nhiều hơn bởi một "đầu trăn" gây xôn xao.
Vụ việc trở thành bài học cho các điểm đến khác: sáng tạo cần đi kèm sự lắng nghe phản hồi của cộng đồng, để những biểu tượng mới không chỉ gây chú ý tức thời mà còn mang lại giá trị bền vững cho du lịch.
Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cươngChuyện đó đây - 15 giờ trước
Vận may đã mỉm cười với một nữ công nhân ở Ấn Độ, khi cô tìm thấy 8 viên kim cương tại một mỏ khai thác.
Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biểnChuyện đó đây - 23 giờ trước
Con cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.
Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháyChuyện đó đây - 1 ngày trước
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.
26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầuChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.
Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của ÚcChuyện đó đây - 3 ngày trước
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lầnChuyện đó đây - 4 ngày trước
Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.
Bức ảnh đáng buồn chụp được dưới đáy biểnChuyện đó đây - 4 ngày trước
Thảm họa đã bắt đầu như thế nào?
Công thức bất ngờ của bài thuốc 5.000 tuổi trong hang động núi lửaChuyện đó đây - 6 ngày trước
Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.
Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.
Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệChuyện đó đây - 1 tuần trước
Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.
Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biểnChuyện đó đây
Con cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.