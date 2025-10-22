Bạn sẽ sốc khi biết có gì bên trong bụng chú cá voi này
Khi các nhà nghiên cứu thực hiện khám nghiệm tử thi, họ đã phân tích các chất trong dạ dày cá voi.
Năm 2017, một con cá voi bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển Na Uy đã buộc phải được an tử. Cá voi mõm khoằm Cuvier, được cho là gầy trơ xương và trong tình trạng sức khỏe tồi tệ, đã được nhân viên bảo tồn tiêu hủy sau nhiều lần bị mắc cạn ở vùng nước nông ngoài khơi đảo Sotra, Na Uy.
Khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Bergen thực hiện khám nghiệm tử thi, họ đã phân tích các chất trong dạ dày và tìm thấy một lượng lớn nhựa, bao gồm 30 túi ni lông và các rác thải nhựa khác.
Thật không may, họ không hề bị sốc trước phát hiện này.
“Dạ dày của con cá voi chứa đầy túi nhựa và bao bì có nhãn hiệu bằng tiếng Đan Mạch và tiếng Anh,” Tiến sĩ Terje Lislevand, một nhà động vật học tại trường đại học đã nghiên cứu về con cá voi, chia sẻ với các tờ báo Na Uy. “Những phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng thật đáng buồn khi phát hiện ra một lượng lớn như vậy.”
Ông giải thích thêm rằng con cá voi đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, với rất ít mỡ, cho thấy nó đã bị thiếu chất. Rác thải không phân hủy sinh học mà con cá voi đã ăn phải, có lẽ trong một thời gian dài, đã làm tắc nghẽn ruột của nó, khiến nó không thể ăn được gì trong một thời gian. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những vật cản này đã gây ra đau đớn dữ dội cho con cá voi.
Cá voi mõm khoằm Cuvier, loài thường không được tìm thấy ở vùng biển Na Uy, có thể phát triển tới khoảng 7 mét và thường ăn cá và mực ở vùng biển sâu.
“Không phải nó chỉ nằm ở một phần dạ dày. Nó đã lấp đầy toàn bộ không gian,” Tiến sĩ Lislevand nói với Sky News. “Tôi nghĩ con cá voi đã đau đớn. Tôi không nghĩ nó thấy dễ chịu khi có những thứ này trong dạ dày. Đây là lời giải thích tại sao con vật lại có những hành động kỳ lạ và bị mắc cạn.”
Hiện có khoảng 5 nghìn tỷ mảnh nhựa trong các đại dương trên thế giới, và chỉ riêng ở châu Âu mỗi năm đã có khoảng 100 triệu túi ni lông được sử dụng, trong đó ít nhất 8 triệu chiếc sẽ trở thành rác thải đại dương. Trên thực tế, một báo cáo năm ngoái cho rằng đến năm 2050, số lượng nhựa trong đại dương sẽ còn nhiều hơn cá.
Những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho vấn đề rác thải nhựa - như việc sử dụng ít túi ni lông hơn.
Có những hành động chúng ta có thể thực hiện để ngăn chặn những thảm kịch như thế này. Sau khi Vương quốc Anh áp dụng mức phí 5 pence (khoảng 1.500 VNĐ) đối với túi nhựa tại các cửa hàng và siêu thị, các báo cáo đã chỉ ra rằng việc sử dụng túi nhựa đã giảm 85% trong sáu tháng đầu tiên, từ 7 tỷ túi giảm xuống còn 500 triệu.
Nguồn: IFLScience
Vùng đất mà tàu săn sự sống Perseverance của NASA hạ cánh đã có ít nhất 3 lần ngập nước trong quá khứ.
Một cặp kim cương mới được phát hiện là một sự tồn tại "gần như không thể".
Sau nhiều nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm, loài cây đặc hữu quý hiếm của Trung Quốc này cuối cùng đã được nhân giống thành công, mở ra hy vọng bảo tồn trước nguy cơ tuyệt chủng.
Sự biến đổi của "hạt ma quỷ" neutrino có thể đã thúc đẩy quá trình tạo vàng khi các ngôi sao chết va chạm.
Việc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Vận may đã mỉm cười với một nữ công nhân ở Ấn Độ, khi cô tìm thấy 8 viên kim cương tại một mỏ khai thác.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.
Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
