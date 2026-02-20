Khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân thừa nhận một điều khiến fan thích thú

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêu GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần gây chú ý khi chính thức khoe diện mạo con gái 7 tháng tuổi. Từ khi con gái đầu lòng chào đời (8/2025) cặp đôi chưa khi nào khoe cận mặt ái nữ, khiến nhiều người tò mò. Tiết lộ lý do chia sẻ hình ảnh trực diện con gái, Huy Trần hài hước cho biết: "Mấy ngày tết vừa rồi gia đình chụp quá trời hình với nhau, cho nên chắc cũng tới thời gian 2 vợ chồng ra mắt bé Gạo với mọi người vì bà nội và bà ngoại nôn nao post hình cháu quá rồi.

Dạ thưa: Con là Gạo - Con của mẹ Vân Ba Huy. Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký".

Chia sẻ lại bài đăng của Huy Trần, Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú khi thừa nhận "phận đẻ thuê": "Hình này ba Huy đòi đăng tại ba thích nụ cười toả nắng nhìn giống ba ạ".

Lần đầu chính thức "ra mắt" con gái 7 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú vì thừa nhận "đẻ thuê".

Ngay dưới bài đăng của hai vợ chồng, nhiều fan để lại bình luận trầm trồ ngưỡng mộ: "Bản sao hoàn hảo của ba Huy rồi, mẹ Vân vui và hạnh phúc vì đẻ "thuê" cho ba Huy nhé"; "Máy photo xịn, phiên bản photo quá nét rồi"; "Trộm vía em bé yêuquá, y hệt ba Huy. Lúc khoe hình một nửa khuôn mặt em bé đã thấy em giống ba rồi",...

Trước đó, Ngô Thanh Vân tự hào tổng kết một năm đã qua với nhiều thay đổi: "Từ hai người thành một gia đình nhỏ. Một năm hạnh phúc nhất là vì có bé Gạo. Năm đầu tiên được là mẹ, được là ba. Và là năm chúng tôi học cách yêu thương theo một cách hoàn toàn mới.

Cảm ơn Ba Huy vì luôn là bờ vai vững vàng cho hai mẹ con. Cảm ơn Gạo vì đã chọn ba mẹ. Gia đình nhỏ này chính là điều đẹp nhất của năm qua. Và từ nay về sau, mọi hành trình đều bắt đầu từ hai tiếng: Gia đình Gạo!".

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngô Thanh Vân - Huy Trần.