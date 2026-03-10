NTK Lanise đưa di sản nghìn năm hồi sinh trên tà áo dài

Áo dài từ lâu đã không chỉ là trang phục mà đã trở thành bản sắc riêng có của phụ nữ Việt. Với NTK Lanise, mỗi thiết kế áo dài không chỉ tạo nên cái đẹp, mà còn là cách chị kể câu chuyện văn hoá và thể hiện tình yêu với quê hương.

Lấy cảm hứng từ di sản văn hoá, NTK Lanise đã chọn chùa Đậu làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt BST mới mang tên: "Áo dài - Di sản Thường Tín".

Điều tạo nên sự khác biệt của BST chính là dàn người mẫu trình diễn. Không phải những người mẫu chuyên nghiệp, mà chính là các chị em quê hương Thường Tín (cũ) sải bước trên sân khấu.

Đây là ngôi chùa cổ kính với lịch sử gần 2.000 năm, tọa lạc tại thôn Gia Phúc, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội (trước kia thuộc huyện Thường Tín). Đến nay, chùa Đậu vẫn còn lưu giữ các di vật và cấu kiện kiến trúc quý. Đó là: Hệ thống bia cổ, gạch thời Mạc trang trí hình thú, rồng, cá hóa long, nhiều loại hoa lá... Nổi bật chính là những mảng chạm gỗ tỉ mỉ, tinh xảo, mang đậm phong cách mỹ thuật thời Lê Trung Hưng. Với những giá trị văn hoá đặc biệt, từ năm 1964, chùa Đậu đã được xếp hạng Di tích lịch sử, nghệ thuật loại A.

NTK Lanise cho biết, chị thiết kế BST này bắt nguồn từ ý tưởng của một người chị là chủ tịch Hội Phụ nữ Thanh lịch Thường Tín. Với khát khao để di sản quê hương không chỉ nằm trong sử sách mà phải "hiện diện" và "chuyển động", bà đã tin tưởng gửi gắm cho NTK Lanise. Từ ý tưởng này, NTK Lanise đã hiện thực hóa giấc mơ đưa "vùng đất địa linh nhân kiệt" lên tà áo dài truyền thống.

Tự tin sải bước trên sân khấu.

Những đường nét kiến trúc tinh xảo, mái đao cong vút hay tháp chùa trầm mặc được tái hiện mềm mại trên nền vải, tạo nên một cuộc đối thoại ấn tượng giữa quá khứ và hiện tại. Song hành cùng đó là hình ảnh hoa sen – biểu tượng cho phẩm hạnh thanh cao của người phụ nữ Việt.

NTK Lanise đã lựa chọn chất liệu lụa Thái Tuấn, hoạ tiết hoa sen được các nghệ nhân thực hiện, mang đến sự mềm mại, thanh thoát cho người mặc. Tất cả hòa quyện tạo nên những thiết kế vừa đậm đà bản sắc truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Thông qua áo dài, các chị em phụ nữ muốn truyền tải đi niềm tự hào về quê hương, về những làng nghề truyền thống và về di sản văn hoá chùa Đậu linh thiêng.

Thông qua các thiết kế áo dài, NTK Lanise gửi gắm thông điệp: "Không có sự giáo dục nào tốt hơn khi thế hệ trẻ được hiểu về mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên, về vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử. Điều đó sẽ tạo động lực, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để đóng góp tích cực vào việc quảng bá, gìn giữ giá trị di sản của Việt Nam không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế", NTK Lanise nói.

Trước BST này, NTK Lanise từng ra mắt các BST như Mùa thu Hà Nội trình diễn trong Festival Thu Hà Nội 2023 và BST Di sản Hà Nội trình diễn trong show Tinh hoa áo dài Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam năm 2022.