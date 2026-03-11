Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp

Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế Công ty của ca sĩ ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không vi phạm nghĩa vụ thuế như thông tin đang lan truyền.

Trong làn sóng nghệ sĩ trẻ của Vpop, MONO không chỉ gây chú ý bằng âm nhạc mà còn bởi phong cách thời trang đa sắc màu. Từ những bộ đồ phóng khoáng, có phần bụi bặm, cho đến những khoảnh khắc bảnh bao như công tử, nam ca sĩ luôn khiến khán giả tò mò về hình ảnh của mình.

Mới đây, MONO thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục thể thao năng động, phối áo phông rộng cùng quần short, mang phong cách streetwear phóng khoáng.

Hình ảnh giản dị, thoải mái này khá khác biệt so với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy của nghệ sĩ tại các sự kiện, khiến nhiều khán giả trẻ Thủ đô thích thú.

Tại một số sự kiện giải trí hoặc sân khấu lớn, nam ca sĩ lựa chọn những bộ trang phục mang hơi hướng high-fashion: áo khoác kết hợp với quần âu, giày da hoặc những bộ suit phá cách với phom dáng hiện đại.

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ chạy theo xu hướng hàng hiệu hoặc phong cách quá cầu kỳ, việc MONO xuất hiện với những bộ đồ mang tinh thần streetwear tự nhiên khiến anh trở nên khác biệt.

Không ít fan cho rằng, hình ảnh ấy phản ánh đúng tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ: thoải mái, không gò bó và sẵn sàng thử nghiệm.

Trái ngược với vẻ ngoài bụi bặm thường ngày, MONO đôi khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm và chỉn chu như một "công tử". Những bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ hoặc áo jacket phối cùng các phụ kiện tinh tế giúp diện mạo của nam ca sĩ thay đổi gần như hoàn toàn.

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, cách phối đồ và thần thái biểu diễn, MONO có thể chuyển từ hình ảnh chàng trai đường phố sang quý ông lịch lãm trong tích tắc.

Ngay từ khi ra mắt, MONO thường được nhắc đến với danh xưng "em trai của" Sơn Tùng M-TP. Điều này vừa là lợi thế nhưng cũng là áp lực lớn đối với một nghệ sĩ mới.

Trong khi Sơn Tùng nổi tiếng với hình ảnh chỉn chu và phong cách thời trang mang tính biểu tượng, MONO lại chọn hướng đi khác: tự do hơn, ngẫu hứng hơn và đôi khi có phần "nghịch ngợm". Chính sự khác biệt này giúp anh dần xây dựng được cá tính riêng.











