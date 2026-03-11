Mới nhất
Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp

Thứ tư, 11:12 11/03/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 1.Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế

Công ty của ca sĩ ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không vi phạm nghĩa vụ thuế như thông tin đang lan truyền.

Trong làn sóng nghệ sĩ trẻ của Vpop, MONO không chỉ gây chú ý bằng âm nhạc mà còn bởi phong cách thời trang đa sắc màu. Từ những bộ đồ phóng khoáng, có phần bụi bặm, cho đến những khoảnh khắc bảnh bao như công tử, nam ca sĩ luôn khiến khán giả tò mò về hình ảnh của mình.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 2.
Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 3.

Mới đây, MONO thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục thể thao năng động, phối áo phông rộng cùng quần short, mang phong cách streetwear phóng khoáng.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 4.

Hình ảnh giản dị, thoải mái này khá khác biệt so với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy của nghệ sĩ tại các sự kiện, khiến nhiều khán giả trẻ Thủ đô thích thú.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 5.

Tại một số sự kiện giải trí hoặc sân khấu lớn, nam ca sĩ lựa chọn những bộ trang phục mang hơi hướng high-fashion: áo khoác kết hợp với quần âu, giày da hoặc những bộ suit phá cách với phom dáng hiện đại.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 6.

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ chạy theo xu hướng hàng hiệu hoặc phong cách quá cầu kỳ, việc MONO xuất hiện với những bộ đồ mang tinh thần streetwear tự nhiên khiến anh trở nên khác biệt.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 7.

Không ít fan cho rằng, hình ảnh ấy phản ánh đúng tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ: thoải mái, không gò bó và sẵn sàng thử nghiệm.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 8.

Trái ngược với vẻ ngoài bụi bặm thường ngày, MONO đôi khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm và chỉn chu như một "công tử". Những bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ hoặc áo jacket phối cùng các phụ kiện tinh tế giúp diện mạo của nam ca sĩ thay đổi gần như hoàn toàn.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 9.

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, cách phối đồ và thần thái biểu diễn, MONO có thể chuyển từ hình ảnh chàng trai đường phố sang quý ông lịch lãm trong tích tắc.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 10.

Ngay từ khi ra mắt, MONO thường được nhắc đến với danh xưng "em trai của" Sơn Tùng M-TP. Điều này vừa là lợi thế nhưng cũng là áp lực lớn đối với một nghệ sĩ mới.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 11.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 12.

Trong khi Sơn Tùng nổi tiếng với hình ảnh chỉn chu và phong cách thời trang mang tính biểu tượng, MONO lại chọn hướng đi khác: tự do hơn, ngẫu hứng hơn và đôi khi có phần "nghịch ngợm". Chính sự khác biệt này giúp anh dần xây dựng được cá tính riêng.

Chỉ cao 1,70m nhưng MONOmặc gì cũng đẹp - Ảnh 13.Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.




