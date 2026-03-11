Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹp
GĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.
Trong làn sóng nghệ sĩ trẻ của Vpop, MONO không chỉ gây chú ý bằng âm nhạc mà còn bởi phong cách thời trang đa sắc màu. Từ những bộ đồ phóng khoáng, có phần bụi bặm, cho đến những khoảnh khắc bảnh bao như công tử, nam ca sĩ luôn khiến khán giả tò mò về hình ảnh của mình.
Mới đây, MONO thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Nam ca sĩ lựa chọn trang phục thể thao năng động, phối áo phông rộng cùng quần short, mang phong cách streetwear phóng khoáng.
