Hoa hậu đua nhau chụp ảnh trạm tỷ đang gây sốt
Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.
Trào lưu chụp ảnh "trạm tỷ" là gì?
“Trạm tỷ” là thuật ngữ quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc, dùng để chỉ những fan nữ hoạt động chuyên nghiệp. Thuật ngữ tương đồng ở thị trường Kpop và Việt Nam là "fansite".
Họ theo sát thần tượng tại sân bay, sự kiện, buổi biểu diễn và sở hữu máy ảnh đắt tiền, kỹ năng chụp - chỉnh ảnh bài bản. Đa phần họ cung cấp hình ảnh chất lượng cao cho fandom. Nhiều trạm tỷ còn đứng ra gây quỹ, tổ chức dự án ủng hộ idol, nhờ đó có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người hâm mộ.
Từ khoảng tháng 11, mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu rộ lên xu hướng thuê các trạm tỷ đã “giải nghệ” để chụp ảnh cá nhân. Thay vì săn idol, ống kính của họ hướng về những người bình thường, ghi lại bằng chính phong cách quen thuộc của fansite.
Trào lưu này nhanh chóng lan sang Việt Nam, đặc biệt trong giới trẻ yêu thích văn hóa thần tượng. Điểm hấp dẫn nằm ở cách tiếp cận hoàn toàn khác so với chụp ảnh thông thường. Người được chụp không cần tạo dáng, không nhìn ống kính, chỉ di chuyển tự nhiên ở nơi công cộng. Trạm tỷ đứng từ xa, quan sát và bấm máy.
Theo nhiều khán giả, chính kinh nghiệm theo sát nghệ sĩ giúp trạm tỷ hiểu rõ cử chỉ, nhịp di chuyển, khoảnh khắc “đắt giá” nhất để bấm máy. Những góc chụp này khó có thể đạt được nếu là buổi chụp ảnh có sắp đặt. Dưới góc nhìn của fan, nhân vật trong ảnh hiện lên phóng khoáng, gần gũi nhưng vẫn có sức hút riêng.
Sao Việt nhập cuộc, giá chụp từ hơn một triệu đồng
Không chỉ người dùng mạng xã hội thông thường, nhiều nghệ sĩ, KOL Việt Nam cũng nhanh chóng “đu trend” chụp ảnh trạm tỷ. Mạng xã hội gần đây lan truyền loạt clip, hình ảnh theo phong cách này của Hoa hậu Tiểu Vy.
Trong video, Tiểu Vy xuất hiện với trang phục đơn giản là áo hai dây, quần jeans, áo khoác da vắt hờ trên tay, tai nghe và điện thoại. Không tạo dáng cầu kỳ, cô chỉ bước đi chậm rãi, tháo tai nghe, ngoái nhìn và đã có hàng trăm bức hình về tay.
Một số nghệ sĩ nam như Quốc Anh cũng thử nghiệm phong cách tương tự với loạt ảnh giữa đám đông. Anh ghi điểm nhờ vẻ tự nhiên, thần thái.
Bên cạnh đó, nhiều KOL lựa chọn sang Trung Quốc để trải nghiệm dịch vụ này. KOL Hồng Hạnh Nguyễn cho biết cô tìm trạm tỷ thông qua nền tảng Xiaohongshu bằng cách gõ từ khóa “trạm tỷ chụp ảnh” kèm tên thành phố. Tại Quảng Châu, cô thuê hai trạm tỷ chụp trong khoảng 1,5-2 tiếng, nhận ảnh và video ngay trong ngày với chi phí khoảng 400 NDT (tương đương 1,4 triệu đồng).
Tại Việt Nam, mô hình thuê trạm tỷ có mức giá dao động từ hơn một triệu đồng cho một buổi chụp, tùy thời gian và số lượng ảnh. Mức chi phí này được đánh giá là dễ tiếp cận so với nhiều gói chụp ảnh cá nhân khác.
Tuy nhiên, xung quanh trào lưu này cũng xuất hiện nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng không phải ai chụp ảnh đời thường cũng có thể gọi là “trạm tỷ”.
Ở Trung Quốc, trạm tỷ thực chất là fansite, những người hoạt động công khai, không nhất thiết phải “núp” để chụp ảnh. Việc hiểu sai khái niệm xuất phát từ một số video lan truyền trên mạng, trong đó trạm tỷ được mô tả như những người hoàn toàn ẩn danh, chụp lén suốt cả ngày.
