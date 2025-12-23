Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái
GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.
Trong tập 36 phim "Lằn ranh" đã phát sóng, sau khi người dân chung cư Trinh Tam tập trung để khiếu nại, lãnh đạo tỉnh Việt Đông đã có cuộc họp với các bên liên quan nhằm giải quyết quyền lợi hợp pháp của người dân Trinh Tam. Tuy nhiên, có khá nhiều vấn đề còn vướng mắc. Phía cơ quan cấp sổ hồng cho biết đang chờ chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh về việc có chấp nhận cho chủ đầu tư hợp thức hóa những phần cơi nới hay không.
Cơ quan thanh tra báo cáo đang khẩn trương rà soát, xem lại từ hồ sơ quy hoạch, đấu thầu, cấp phép, giải tỏa, đền bù và quá trình thực hiện dự án. Vì khối lượng công việc nhiều nên xin được lùi câu trả lời chính thức đến khi có kết luận.
Chủ tịch tỉnh Thủy đã chỉ đạo ưu tiên việc cấp sổ cần phải triển khai ngay để yên lòng dân. Trong lúc đó, đoàn thanh tra tập trung vào rà soát, thu thập tài liệu để có được kết luận chính xác với tinh thần là vi phạm đến đâu xử lý tới đó, bất luận đó là ai. Đây cũng là căn cứ, là cơ sở để phục vụ cho việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy tới đây.
Trong khi đó, Hương báo cáo kết quả thực nghiệm nhiều lần tại hiện trường, cùng với các dấu vết thu thập được cho thấy Đức có khả năng bị sát hại. Bên cạnh đó, kết luận pháp y và kỹ thuật hình sự cũng tương tự. Cơ quan điều tra cũng phát hiện một bãi phế liệu và có lối đi qua đây để tới nơi xảy ra vụ việc. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu khá bất ngờ khi nghe tới chi tiết này.
Nguyên nhân thông tin này không được đưa ra trước đó là bởi phía điều tra đã xác định được đường đi dân sinh mà Đạo đi xe máy qua đó để lên cầu. Xe máy vẫn để lại ở hiện trường trên cầu. Đồng thời, qua kết quả giám định ban đầu không phát hiện về bánh xe nào gần nơi anh ta tử vong.
Theo chủ nhân của bãi phế liệu kể lại, ngày xảy ra vụ án, một chiếc ô tô đã xuất hiện ở hiện trường. Cơ quan công an cũng trích xuất được hình ảnh chiếc ô tô và đang truy tìm tung tích. Thu đã lệnh cho cấp dưới rà soát lại toàn bộ nội dung lấy cung của Lê Văn Vinh, đối chiếu nhật ký điện thoại của các đối tượng, đặc biệt là diễn biến liên lạc trước thời điểm xảy ra sự việc, sau đó tiến hỏi thêm. Hằng Thu cho rằng Đặng Đức không chỉ là con nợ mà có khi liên quan đến việc giao dịch chuyển tiền đánh bạc.
Khi tiến hành hỏi cung Lê Văn Vinh, nhiều tình tiết đã được đưa ra. Vinh vẫn tiếp tục loanh quanh, không trả lời vào vấn đề được hỏi khiến Hằng Thu càng nghi ngờ. Vinh khai không có liên hệ gì với Đức trước khoảng thời gian anh ta chết. Thiệu khi biết Vinh tiếp tục bị hỏi cung thì đã ngay lập tức gọi điện cho Triển để can thiệp, nếu không anh ta sẽ tự mình "khuyên nhủ" Thu.
Ở diễn biến khác trong tập phim, tình trạng bệnh của con gái Nguyệt ngày càng nghiêm trọng, biến chứng tắc tĩnh mạch thận là do hội chứng thận hư đang tiến triển nhanh. Bác sĩ đã đề nghị can thiệp gấp để khơi thông tĩnh mạch và ngăn suy thận cấp. Nếu chậm trễ, nguy cơ tổn thương vĩnh viễn sẽ rất cao.
Cùng với số tiền cho ca phẫu thuật, Nguyệt đã quyết định mạo hiểm chấp nhận lời đề nghị của Khắc. Trước khi liên lạc với Khắc, Nguyệt đã ra mộ thắp hương cho chồng. Cô hiểu rằng việc cô đang làm là có lỗi với bản thân, với chồng, với những người yêu thương mình. Nhưng cô cũng không muốn phải nhờ tới sự giúp đỡ từ bạn bè nữa.
