Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24

6 layout độc lạ đón tuổi 24 của Bảo Ngọc - nàng hậu cao 1m86 GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc đánh dấu cột mốc tuổi mới bằng những khung hình kể chuyện thể hiện hành trình trưởng thành suốt 24 năm qua.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang gây chú ý khi 24 tuổi, là Miss Intercontinental 2022 nhưng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73, sẽ diễn ra vào năm sau.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được thảo luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đạt thành tích Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 diễn ra tại Ai Cập.

Theo đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam đến Miss World cho biết chọn Bảo Ngọc vì tin tưởng người đẹp hội tụ các yếu tố về sắc vóc, khả năng trình diễn, dự án nhân ái phù hợp tiêu chí cuộc thi quốc tế Miss World.

Cách đây ít phút, Bảo Ngọc khoe "gia tài" tích lũy suốt thời gian qua kèm chia sẻ về "những dấu mốc đầy tự hào và trân trọng".

Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "gia tài".

"Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc biết ơn từng cơ hội, thử thách và những con người đã đồng hành, giúp Ngọc trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi thành tựu là một dấu mốc và mỗi danh hiệu mới là một lời hứa mới, lời hứa sẽ tiếp tục cống hiến, lan tỏa và chinh phục những đỉnh cao lớn hơn vì một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới", Bảo Ngọc bày tỏ.

Hoa hậu có khoảng nửa năm để chuẩn bị trang phục, trau dồi các kỹ năng. Cô cho biết sẽ tập trung phát triển dự án nhân ái - phần thi quan trọng nhất của Miss World. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian, địa điểm diễn ra mùa thi thứ 73.

Trong các mùa Miss World trước, thí sinh Việt Nam nổi bật gồm Hoa khôi Lan Khuê (top 11 chung cuộc), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30), Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40), gần nhất là Huỳnh Trần Ý Nhi (top 40).

Bảo Ngọc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Cô cao 1m86, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm. Bảo Ngọc sở hữu kỹ năng ngoại ngữ thuần thục, từng đạt 8.0 IELTS. Tháng 8/2022, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập.

Đầu năm nay, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn. Hiện cô là thành viên chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến các dự án bảo vệ môi trường.