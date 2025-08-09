Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24
GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang gây chú ý khi 24 tuổi, là Miss Intercontinental 2022 nhưng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73, sẽ diễn ra vào năm sau.
Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được thảo luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đạt thành tích Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 diễn ra tại Ai Cập.
Theo đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam đến Miss World cho biết chọn Bảo Ngọc vì tin tưởng người đẹp hội tụ các yếu tố về sắc vóc, khả năng trình diễn, dự án nhân ái phù hợp tiêu chí cuộc thi quốc tế Miss World.
Cách đây ít phút, Bảo Ngọc khoe "gia tài" tích lũy suốt thời gian qua kèm chia sẻ về "những dấu mốc đầy tự hào và trân trọng".
"Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc biết ơn từng cơ hội, thử thách và những con người đã đồng hành, giúp Ngọc trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi thành tựu là một dấu mốc và mỗi danh hiệu mới là một lời hứa mới, lời hứa sẽ tiếp tục cống hiến, lan tỏa và chinh phục những đỉnh cao lớn hơn vì một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới", Bảo Ngọc bày tỏ.
Hoa hậu có khoảng nửa năm để chuẩn bị trang phục, trau dồi các kỹ năng. Cô cho biết sẽ tập trung phát triển dự án nhân ái - phần thi quan trọng nhất của Miss World. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian, địa điểm diễn ra mùa thi thứ 73.
Trong các mùa Miss World trước, thí sinh Việt Nam nổi bật gồm Hoa khôi Lan Khuê (top 11 chung cuộc), Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30), Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40), gần nhất là Huỳnh Trần Ý Nhi (top 40).
Bảo Ngọc.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Cô cao 1m86, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm. Bảo Ngọc sở hữu kỹ năng ngoại ngữ thuần thục, từng đạt 8.0 IELTS. Tháng 8/2022, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập.
Đầu năm nay, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn. Hiện cô là thành viên chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến các dự án bảo vệ môi trường.
Bảo Ngọc cho biết đã sẵn sàng đến Miss World.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việcCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.
Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ conCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Nhân buổi ra mắt dự án cộng đồng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ca sĩ Nguyên Vũ dành thời gian trò chuyện với báo VietNamNet về công việc, cuộc sống gần đây.
Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTVCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Nhà báo Thu Uyên chia sẻ ký ức về cầu truyền hình Bắc Nam đầu tiên cách đây 30 năm, từ sự lo lắng ban đầu đến thành công và cảm xúc của khán giả.
Tiếc cho ca sĩ Bích PhươngCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Ca sĩ Bích Phương sạch scandal nhưng sự nghiệp bị chững lại trên đỉnh cao một cách đáng tiếc.
'Thiên thần bolero' được Phi Nhung phá lệ nhận nuôi năm 19 tuổi giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Cố ca sĩ Phi Nhung từng phá lệ nhận giọng ca trẻ này làm con nuôi dù trước đó từng tuyên bố sẽ không nhận hỗ trợ thêm bất cứ ai.
Xót xa hoàn cảnh nghệ sĩ Hữu Tài ở tuổi 81: Vợ mất đột ngột, suy tim nặngCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài 81 tuổi đối mặt nhiều bệnh tật, sống nghèo khó cùng cháu nội sau khi vợ qua đời. Dù khó khăn, ông vẫn giữ được sự lạc quan.
Cuộc sống của á hậu từng muốn sinh con năm 20 tuổi giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Khi 20 tuổi, á hậu Huyền My từng muốn có em bé sớm để mẹ con có sự kết nối chia sẻ nhưng 10 năm trôi qua, cô vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Diễn viên phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh ung thư vú, giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Kim Phượng là gương mặt tài năng trong làng phim phía Nam, khi sự nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển thì cô mắc bệnh ung thư vú. Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên ra sao?
Em trai danh hài đình đám tuổi thơ bị đánh đập, U70 vẫn miệt mài với nghệ thuậtCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của sân khấu kịch phía Nam, ít ai biết người nghệ sĩ này từng phải trải qua tuổi thơ bất hạnh.
Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ conCâu chuyện văn hóa
Nhân buổi ra mắt dự án cộng đồng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ca sĩ Nguyên Vũ dành thời gian trò chuyện với báo VietNamNet về công việc, cuộc sống gần đây.