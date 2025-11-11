'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng
Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền vừa góp mặt trong sự kiện công bố khởi động dự án bảo tàng cải lương của nghệ sĩ Linh Huyền. Bà bày tỏ khâm phục tình yêu và sự kiên trì của Linh Huyền dành cho bộ môn.
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet , nghệ sĩ Mộng Tuyền vui khi thấy thế hệ đàn em vẫn tràn đầy tình yêu dành cho cải lương. Bà tin nếu nghệ sĩ sau này vẫn dành trọn tình yêu cho cải lương như vậy, bộ môn sẽ không bị mai một.
Từng giành Giải Thanh Tâm năm 16 tuổi và bước lên đỉnh cao khi còn rất trẻ, Mộng Tuyền bị gián đoạn sự nghiệp do sang nước ngoài tìm em thất lạc.
Loay hoay 3 năm, bà và phía Liên Hợp Quốc không tìm thấy người mà sự nghiệp cũng tiêu tan, khiến bà luôn canh cánh mãi không thôi.
Ngày trở lại showbiz , Mộng Tuyền không còn được chào đón, bị nhiều người nói "lúc thành công bỏ xứ ra đi, khi khổ quá lại quay về tranh chén cơm với đàn em".
Bà tự ái nên chọn biến mất một thời gian, sau này chỉ thỉnh thoảng đi hát từ thiện, đám tiệc, chùa miếu... và hiếm khi xuất hiện trước đám đông, sân khấu lớn.
Dù giã từ sự nghiệp sớm, Mộng Tuyền vẫn có cuộc sống thảnh thơi tuổi già.
Thời đỉnh cao, bà "giàu có bậc nhất, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy". Nữ nghệ sĩ có hàng chục chiếc xe hơi, 7-8 người giúp việc, đi lại có tài xế riêng đưa đón.
Sau này khi sang Pháp, Mộng Tuyền mở tiệm bán đồ lưu niệm lớn trong một khu du lịch nên khách khứa đều đặn. Dù buôn bán tốt, bà vẫn sống tằn tiện; có hôm đi chơi khát nước vẫn cố nhịn thay vì mua chai nước giá 1 xu.
Ngoài ra, bà còn làm việc cho các em ở Australia; làm 2-3 đầu việc nhưng chỉ nhận lương bằng các nhân viên khác.
"Phải làm việc cật lực và chắt chiu từng đồng như vậy trong mấy chục năm, tôi mới có tiền dưỡng già như bây giờ", Mộng Tuyền nói.
Ngày trước, "Hoa khôi cải lương" sở hữu nhà to trên đường Đặng Tất (Quận 1, TPHCM), nhờ em gái trông nhà khi bà rời Việt Nam. Khi trở về, bà thấy gia đình em đã sống ổn định nên xem như đã tặng nhà, tự tìm chốn dung thân khác.
Năm 2011, Mộng Tuyền đọc báo thấy mẩu tin bán nhà có vị trí tốt nên tới xem. Chủ nhà nhận ra "Kỳ nữ" nổi tiếng nên xin tặng 200 triệu đồng, bán căn nhà với giá 10,1 tỷ đồng. Bà vui nên chồng tiền mua đứt căn nhà.
Ngôi nhà trong con hẻm ở đường Cao Thắng, ngay phía sau mặt tiền Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TPHCM); 1 trệt, 5 lầu, có thang máy và sân thượng, diện tích 4x15m.
Bà sống ở tầng 1, các tầng khác để người thuê kinh doanh. Căn phòng nữ nghệ sĩ sống rộng khoảng 24m2, cùng tầng còn 1 căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ hoặc cho khách đến chơi nhà ở lại qua đêm.
Mười mấy năm nay, Mộng Tuyền sống bằng tiền cho thuê nhà và tiền lãi từ gửi tiết kiệm. Ngày trước, tổng số này gần 100 triệu/tháng.
Sau dịch Covid-19, bà thấy kinh tế khó khăn nên giảm dần tiền thuê, hiện chỉ thu 30 triệu đồng/tháng. Những năm gần đây, ngân hàng cũng hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm nên không còn là bao.
Mộng Tuyền không bận tâm nhiều vì hiện chỉ tiêu 50 nghìn đồng/ngày tiền cơm, ngoài ra không còn nhu cầu nào khác. Hồi tiền bạc dư dả, bà làm từ thiện nhiều, khi thu nhập giảm thì giúp người trong khả năng.
