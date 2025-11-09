Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Giải nghệ vì bệnh tim, phụ vợ bán hàng online

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý ( Lôi Vũ ), Hoàng Tú ( Nhân danh công lý ), Jourdan ( Trưởng giả học làm sang )…

Nghệ sĩ Mai Trần.

Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như: Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười … Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nghề, năm 2019 Mai Trần đột quỵ. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn “thập tử nhất sinh”. Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Ông buộc lòng nói lời từ giã nghệ thuật dù đam mê, lửa nghề vẫn cháy bỏng.

Hai tác phẩm điện ảnh cuối cùng Mai Trần tham gia là Bố già (2021) của đạo diễn Trấn Thành và Đất rừng phương Nam (2023) của Nguyễn Quang Dũng.

“Tôi cố gắng quay lại phim trường, nhận lời đóng vài phim nhưng học thoại mãi không thuộc, lúc diễn ấp a ấp úng nhớ trước quên sau.

Tình trạng lặp lại 2-3 lần, khiến nhiều đạo diễn khó xử, phần lại ảnh hưởng cả đoàn phim nên tôi chủ động xin rút. Từ đó, tôi mất luôn nghề dù trong tay có 2-3 bằng cấp”, ông lắc đầu, cười buồn kể với VietNamNet .

Lúc rảnh rỗi, Mai Trần hay mở tivi hay mạng xã hội xem để khuây khỏa đầu óc. Nhìn những đồng nghiệp cùng thời vẫn còn tự do tung tẩy trên màn ảnh, nước mắt ông rơi trong vô thức.

Gần đây, Mai Trần gặp lại 1 số đồng nghiệp như NSƯT Bảo Quốc , nghệ sĩ Công Ninh, Phương Dung, Phi Phụng, Trấn Thành... Được mọi người thăm hỏi, động viên, nhắc nhớ kỷ niệm cũ khiến ông nghẹn lòng.

Giải nghệ vì sức khỏe yếu, Mai Trần phụ vợ bán hàng online. Nghệ sĩ thấy an ủi vì được nhiều đồng nghiệp, khán giả yêu thương.

Một số học trò hay đàn em từng được Mai Trần đào tạo nay đã có vị trí ổn định trong nghề. Ngày gặp lại, họ vẫn thân tình gọi ông là "Đại ca" , khi ra về dúi vào túi nghệ sĩ vài triệu để dành mua thuốc thang.

Vài năm qua, kinh tế gia đình Mai Trần phụ thuộc hoàn toàn vào vợ ông. Bà xã nghệ sĩ vốn khéo tay, thường làm các món như gà ác tiềm thuốc bắc, yaourt, bánh flan, hột vịt muối, chả… để bán cho người quen.

Chứng kiến vợ vất vả, Mai Trần hay đăng bài trên mạng xã hội, mong có thêm người ủng hộ. May mắn những bài viết của nam nghệ sĩ được nhiều người chia sẻ nhiệt tình. Đây cũng là kế mưu sinh của vợ chồng ông ở tuổi xế chiều.

Do khách mua hàng phần lớn ở TPHCM nên gần như ngày nào Mai Trần cũng chạy từ nhà ở Đồng Nai xuống giao hàng với quãng đường gần 20km.

Niềm vui của Mai Trần giờ đây là những chuyến đi giao hàng, được gặp lại bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Một số người yêu cầu phải nam nghệ sĩ đi giao để họ được gặp gỡ, hỏi han và tặng ông ít quà mang về.

Có một số khách ủng hộ lần đầu thấy món ăn ngon đã trở thành “mối quen”, đặt hàng lại nhiều lần. Chính hành động ấy khiến ông hạnh phúc, thấy cuộc đời nghệ sĩ dẫu thiếu hào quang vẫn còn đâu đó niềm an ủi.

Thế nhưng Mai Trần từng không tránh khỏi nỗi buồn bực bị “bom hàng” như bao người bán hàng online khác.

Mai Trần kể có lần ông nhận khách đặt 5 đơn hàng tới Quận 12. Từ nhà, ông đội nắng mưa chạy hơn 30km tới nơi thì người này tắt máy. Đứng giữa khu chợ, nhìn dòng người tấp nập qua lại, mắt ông cay xè rồi lại lủi thủi dắt xe ra về.

Ông nhắn tin người đặt hàng: “Em à! Anh lao động kiếm sống như bao người, có gì đáng phải trêu ghẹo anh vậy không?”.

Mai Trần ngẫm đời mình khổ như phim nhưng ông luôn nhắc “đừng thương hại tôi”. Vài ngày gần đây, một số cá nhân đề nghị đăng bài viết kêu gọi khán giả giúp đỡ nhưng cả ông và vợ đều từ chối.

Cả 2 giữ nguyên tắc tự chủ, lao động bằng chính sức lực, không muốn xin hay nhận ủng hộ, nhờ vả của mạnh thường quân.

“Ai cũng có cuộc sống và gánh nặng riêng, nhiều hoàn cảnh khổ sở hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn mang nỗi buồn bản thân để xin tiền từ người khác”, Mai Trần bày tỏ.

Được vợ kém 20 tuổi chăm sóc, đã nghĩ về ngày cuối đời

Cuộc sống nghệ sĩ Mai Trần từ trẻ tới già nhiều bấp bênh, thử thách. Ông từng có cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ Hải Yến. Do tính cách không hòa hợp, cả 2 sớm ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài định cư.

Nghệ sĩ Mai Trần và bà xã - chị Quỳnh Vân. Dù cơ cực, cả 2 chưa từng cãi vã nặng lời, là điểm tựa cho nhau trong cuộc sống.

Năm 1999, Mai Trần kết hôn với chị Quỳnh Vân - người vợ hiện tại nhỏ hơn ông 20 tuổi. Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn, tổ ấm nhỏ không vì thế thiếu vắng tiếng cười. Hơn 20 năm, cả 2 đồng hành, nương tựa, chia sẻ buồn vui, thăng trầm của đời người.

Khi Mai Trần mắc bạo bệnh, chị Vân chăm sóc ông từng chút một. Thương vợ đơn độc cáng đáng chuyện trong ngoài, nam nghệ sĩ từng làm thơ tặng để động viên vợ.

Bài thơ có tựa đề Anh chẳng hề buông: "Không buồn em ơi/ Dòng đời nào khác/ Lên ghềnh xuống thác/ Vẫn vững tay chèo/ Hành trình này luôn đầy rẫy cheo leo/ Lòng ta vẫn mong thuận theo phần số...".

Dù cách biệt tuổi tác khá lớn, cả 2 chưa bao giờ xem đây là rào cản. Họ ý thức vun vén tình cảm, giữ lửa hôn nhân bằng những bữa cơm gia đình đơn sơ hay chở nhau dạo phố lúc rảnh rỗi.

“Phần số tôi xem như đã xong, chỉ mong vợ đủ sức khỏe để còn làm ăn và lo các con. Ơn nghĩa vợ chồng nên dù vui buồn sướng khổ vẫn phải ráng đi đến hết cuộc đời”, ông kể.

Vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 người con, 1 trai 1 gái. Cậu con trai lớn năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học ngành Đạo diễn Điện ảnh, hiện đang học Thạc sĩ. Cô con gái hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Kinh tế.

Do hoàn cảnh không mấy dư dả, Mai Trần nhiều năm qua luôn cảm thấy chưa tròn trách nhiệm với các con. Nghệ sĩ luôn nhắn nhủ con cố gắng học thành tài, sớm có việc làm ổn định để chăm lo bản thân và gia đình nhỏ sau này.

Hiện vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trước đây, họ ở tạm trên đất của người chị. Sau này, được cha mẹ vợ cho tiền, cộng thêm vay mượn thêm, họ tìm mua được căn nhà cấp 4 làm nơi an cư.

Nghệ sĩ Mai Trần sống thanh thản, cố gắng không nghĩ ngợi ở những ngày tháng cuối đời.

Ở tuổi 71, Mai Trần nói lúc này chỉ cố gắng sống trọn vẹn từng ngày còn lại. Ông không mong cầu, càng không có dự định gì xa xôi bởi hiểu rõ bản thân "lực bất tòng tâm".

"Nhiều người khuyên tôi ráng trở lại làm nghề nhưng tôi biết sức mình tới đâu. Giờ tôi không suy nghĩ gì nhiều, bởi nếu nghĩ nữa là thành nghĩ xấu, tiêu cực, như vậy càng khổ vợ con. Tôi cố gắng tồn tại ngày nào hay ngày nấy, tới ngày tới giờ ông Trời gọi thì đi thôi", Mai Trần nhắn nhủ.

Ảnh, clip: HK, NVCC