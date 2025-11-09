Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Làng Quỳnh Sơn ở đâu?

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cách trung tâm tỉnh này khoảng 80km về phía Tây Nam. Dân cư trong làng đa số là người dân tộc Tày với hơn 400 hộ gia đình, khoảng 1800 người dân sinh sống.

Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bao quanh bởi cánh đồng lúa, lưu giữ đậm đặc văn hóa Tày truyền thống với những mái nhà sàn gỗ, tiếng đàn tính, điệu hát then và phong tục sinh hoạt mang đậm dấu ấn miền sơn cước.

Làng Quỳnh Sơn có gì đặc biệt?

Làng Quỳnh Sơn nằm giữa thung lũng, ở độ cao hơn 600 m, được sông và các dãy núi đá vôi bao phủ nên quanh năm nhiều sương mù, mây phủ. Làng cũng là nơi các dân tộc Nùng, Dao sinh sống dưới nếp nhà sàn truyền thống. Làng còn nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam - biểu tượng của sinh khí, của sự may mắn và ấm no - không những thể hiện được kiến trúc đặc trưng, độc đáo của dân tộc mà còn mang đến không khí mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Năm 2010, làng Quỳnh Sơn bắt đầu đi vào hoạt động dưới tên chính thức là Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Người dân không chỉ tập trung làm công việc đồng áng như trước đây mà có ý thức trong giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và bắt đầu các dịch vụ như homestay, cung cấp chỗ ăn ngủ cho du khách, mang lại thu nhập đáng kể cho bản thân và kinh tế của địa phương.

Sau 15 năm, làng đã xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu, trong đó mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là "đại sứ văn hóa" giới thiệu quê hương mình đến với bạn bè quốc tế.



Cách làm du lịch ở đây đề cao sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa bảo tồn và phát triển. Nhờ đó, Quỳnh Sơn đã trở thành hình mẫu về du lịch cộng đồng hiệu quả, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Những tiêu chí giúp Quỳnh Sơn được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới

Tháng 10/2025, Quỳnh Sơn được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới - đó là minh chứng rõ nét cho việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa bản địa, phát triển các loại hình du lịch - dịch vụ mang tính cộng đồng, bền vững.

Để đạt giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn phải đáp ứng 9 tiêu chí do Tổ chức này đề ra như: tài nguyên văn hóa, thiên nhiên; thúc đẩy bảo tồn tài nguyên văn hóa; phát triển bền vững về kinh tế, xã hội; hạ tầng kết nối…, đồng thời đã có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Thời điểm đẹp nhất để khám phá làng Quỳnh Sơn





Thời điểm lý tưởng để khám phá Quỳnh Sơn là mùa lúa chín từ tháng 8 đến tháng 11, khi cả thung lũng chuyển mình trong gam màu vàng óng. Hiện tại, nơi đây đang diễn ra Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025", kéo dài đến hết ngày 11/11, với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Tại đây, du khách có thể ngắm "biển vàng" từ trên cao bằng dù lượn, hay chèo SUP len lỏi giữa đồng lúa óng ả. Còn nếu muốn hòa mình vào văn hóa bản địa, du khách có thể ghé thăm nơi đây vào ngày 12-13 tháng Giêng, thời điểm diễn ra lễ hội Lồng Tồng - hội xuống đồng sôi động và rực rỡ sắc màu của người Tày.





Đến với Quỳnh Sơn, du khách sẽ được lưu trú tại chính những căn nhà sàn của người dân địa phương, được trải nghiệm cuộc sống lao động nông nghiệp hàng ngày và được thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh chưng đen, phở chua, thịt tái, xôi cẩm, khâu nhục…





Để gìn giữ và phát huy giá trị của "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" mà Làng Quỳnh Sơn vừa được đón nhận, bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng vẫn còn một số tiêu chí cần cải thiện, nhất là hạ tầng giao thông, khi việc di chuyển từ Hà Nội lên Bắc Sơn chưa thật thuận lợi và nguồn nhân lực du lịch, bà con làm du lịch chủ yếu theo kinh nghiệm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị đào tạo mở lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, để nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp Quỳnh Sơn ngày càng chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách.

Việt Nam có 5 'Làng du lịch tốt nhất thế giới' Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng du lịch tốt nhất" gồm làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).



