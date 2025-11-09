Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn
GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.
Làng Quỳnh Sơn ở đâu?
Làng Quỳnh Sơn có gì đặc biệt?
Những tiêu chí giúp Quỳnh Sơn được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới
Tháng 10/2025, Quỳnh Sơn được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới - đó là minh chứng rõ nét cho việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa bản địa, phát triển các loại hình du lịch - dịch vụ mang tính cộng đồng, bền vững.
Để đạt giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn phải đáp ứng 9 tiêu chí do Tổ chức này đề ra như: tài nguyên văn hóa, thiên nhiên; thúc đẩy bảo tồn tài nguyên văn hóa; phát triển bền vững về kinh tế, xã hội; hạ tầng kết nối…, đồng thời đã có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
Thời điểm đẹp nhất để khám phá làng Quỳnh Sơn
Để gìn giữ và phát huy giá trị của "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" mà Làng Quỳnh Sơn vừa được đón nhận, bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho rằng vẫn còn một số tiêu chí cần cải thiện, nhất là hạ tầng giao thông, khi việc di chuyển từ Hà Nội lên Bắc Sơn chưa thật thuận lợi và nguồn nhân lực du lịch, bà con làm du lịch chủ yếu theo kinh nghiệm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị đào tạo mở lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, để nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp Quỳnh Sơn ngày càng chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách.
Việt Nam có 5 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'
Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng du lịch tốt nhất" gồm làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).
