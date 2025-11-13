Mới nhất
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi

Thứ năm, 07:00 13/11/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.

Nhiều năm làm nghề, diễn viên Mai Sơn Lâm góp mặt trong nhiều phim như: Ván cờ tình yêu, Lời thề danh dự, Vùng đất không yên tĩnh, Vó ngựa trời nam … Nam diễn viên ghi dấu ấn với những vai xảo trá, nham hiểm, được khán giả đặt biệt danh “trùm phản diện” của màn ảnh.

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi - Ảnh 1.

Diễn viên Mai Sơn Lâm gắn bó diễn xuất 30 năm.

Mới đây, anh đánh dấu sự trở lại màn ảnh khi tiếp tục thể hiện vai phản diện Hoàng Khiêm trong phim Góc khuất .

Khi phim phát sóng, vai diễn của Mai Sơn Lâm bất ngờ được khán giả đón nhận vì sự nham hiểm được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm.

Theo Mai Sơn Lâm, nhân vật vừa đáng ghét, vừa đáng thương bị lòng tham, dục vọng và nỗi sợ nuốt chửng chính mình. Anh dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tâm lý nhân vật để thể hiện hết ý đồ của biên kịch lẫn đạo diễn.

Nhiều năm nay, nam diễn viên bị khán giả "ghét cay ghét đắng", không ít lần bị công kích chỉ vì diễn nhập vai. Tuy nhiên, anh không buồn phiền, trái lại vui vì chứng tỏ diễn xuất của bản thân đã chinh phục được số đông.

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi - Ảnh 2.

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi - Ảnh 3.

Diễn viên miệt mài làm nghề ở tuổi 53.

Chia sẻ với VietNamNet , Mai Sơn Lâm nói lúc này anh chọn lọc vai diễn, chắt chiu từng dự án góp mặt vì vấn đề tuổi tác, sức khỏe.

"Khi bước qua giai đoạn khó khăn, tôi thấy mình cần trách nhiệm hơn với nghề. Giờ tôi không áp lực kinh tế nên giữ tâm thế thoải mái. Với tôi, mỗi một ngày làm việc đi qua là một ngày học và cống hiến", anh nói.

Mai Sơn Lâm tự nhận may mắn vì có bà xã làm hậu phương để anh bền bỉ làm nghệ thuật. Vốn cách biệt 12 tuổi, cả 2 vượt nhiều rào cản, thử thách để chung sống với nhau.

Nam diễn viên ý thức mình là trụ cột gia đình nên nỗ lực gồng gánh nhiều năm. Trong khi đó, bà xã cũng vun vén tổ ấm, chăm sóc con cái, nhà cửa để anh yên tâm đi xa làm việc.

'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi - Ảnh 4.

Diễn viên Mai Sơn Lâm và vợ kém 12 tuổi lần đầu xuất hiện trước công chúng hồi cuối năm 2024.

"Khoảng cách tuổi tác là rào cản khá đáng kể của vợ chồng tôi. Sự từng trải trong cuộc sống của tôi khác với vợ nhiều nên không tránh khỏi va chạm. Tôi cũng nóng tính nên đôi khi cãi vã, mâu thuẫn", diễn viên trải lòng.

Theo thời gian, anh dần điều chỉnh tính cách, lối ứng xử. Mai Sơn Lâm cũng dạy bảo, chia sẻ với bạn đời, từ đó giúp đối phương thấu hiểu, san sẻ trách nhiệm và bao dung nhau hơn.

Phim Góc khuất mang đến những tình tiết gay cấn, vừa phá án vừa đậm chất tâm lý. Đạo diễn Quách Khoa Nam chia sẻ mỗi người đều có một "góc khuất" - có người giấu vì nỗi đau, có người giấu để che đậy tội lỗi. Anh muốn phơi bày những điều đó qua câu chuyện phim.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên như Bella Mai , Quang Thái, Mai Sơn Lâm, Huỳnh Trường Thịnh, Lê Thu An, Châu Thế Tâm, Huyền Trâm... Phim phát sóng lúc 19h45 trên kênh SCTV14.

Ảnh, clip: NVCC


Tuấn Chiêu
Tin liên quan

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

8 năm sau khi “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ, cuộc sống dàn diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" có rất nhiều thay đổi, có người gần như biến mất khỏi showbiz.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Ngoài 70 tuổi, nghệ sĩ Mai Trần buộc giải nghệ vì sức khỏe xuống dốc, ở nhà phụ vợ bán hàng online. Ông đành bỏ lại nhiều ước mơ dang dở trong những ngày cuối của cuộc đời.

Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn: Tôn vinh giá trị văn hóa bản địa

Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn: Tôn vinh giá trị văn hóa bản địa

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - Tối qua 7/11, tại sân vận động xã Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 đồng thời công bố Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trao tặng.

Sự biến mất gây tiếc nuối của diễn viên Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng'

Sự biến mất gây tiếc nuối của diễn viên Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng'

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Từng rất thành công sau vai Thanh trong "Sống chung với mẹ chồng" nhưng sau đó Anh Dũng gần như mất hút khỏi màn ảnh nhỏ.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2025: Toả sáng tinh hoa di sản

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2025: Toả sáng tinh hoa di sản

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 6/11, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản” chính thức diễn ra với chuỗi hoạt động đầy hấp dẫn.

Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau gần 40 năm, vai diễn kẻ phản bội Ba Cẩn trong phim "Biệt động Sài Gòn" do NSƯT Hai Nhất thủ vai vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Tin vui cho "Mưa đỏ" và loạt phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

Tin vui cho "Mưa đỏ" và loạt phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

Giải trí - 1 tuần trước

GĐXH - Trong Tuần Phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, 15 bộ phim điện ảnh, trong đó có phim “Mưa đỏ” sẽ được chiếu miễn phí tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15-20/11.

