Hoa hậu là học sinh chuyên Lý, được trường ĐH ở Anh vinh danh: Tuổi 40 vẫn đẹp như hồi mới đăng quang

Giữa thời điểm chiếc vương miện thường được xem là tấm vé vàng tiến thân vào showbiz, ngã rẽ của Phạm Thị Mai Phương đến nay vẫn là trường hợp đặc biệt. Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng khi vừa mở màn lịch sử cho nhan sắc Việt ở đấu trường quốc tế, nàng Hậu lại kiên quyết đặt việc học lên hàng đầu, từ chối cơ hội đóng phim tại Anh để dùi mài kinh sử rồi trở về làm một nữ công chức mẫn cán.

Bản lĩnh nữ sinh chuyên Lý tại đấu trường quốc tế

Khi chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam, Phạm Thị Mai Phương mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT Năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng). Không chỉ sở hữu nét đẹp trong trẻo, cô còn ghi điểm nhờ thành tích học tập đáng nể, từng có tên trong danh sách học sinh giỏi quốc gia.

Hoa hậu Mai Phương thời mới đăng quang

Trở thành người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam bước ra đấu trường Miss World, hành trang của cô nữ sinh đất Cảng khi ấy không có ê-kíp rầm rộ mà dựa trọn vẹn vào sự tự lập và vốn văn hóa tích lũy trên ghế nhà trường. Bằng lối ứng xử thông minh, điềm tĩnh, Mai Phương xuất sắc lọt top 20 người đẹp nhất thế giới. Thành tích này tạo nên cơn sốt truyền thông chưa từng có, đưa tên tuổi cô gái 17 tuổi trở thành niềm tự hào lớn của nhan sắc nước nhà.

Từ chối cơ hội đóng phim ở Anh, kiên định lấy tri thức làm gốc

Sau cột mốc lịch sử, cánh cửa bước vào làng giải trí rộng mở, nhưng Mai Phương nhanh chóng gác lại ánh hào quang để trở về hoàn thành chương trình phổ thông. Ngay sau đó, cô quyết định lên đường sang Anh du học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Luton (nay là Đại học Bedfordshire).

Nơi xứ người, cô hoàn toàn cởi bỏ danh xưng hoa hậu để sống cuộc đời của một du học sinh thực thụ. Thời điểm đó, mẹ cô từng chia sẻ con gái bận túi bụi với bài vở đến mức không còn thời gian chăm sóc bản thân. Sự nỗ lực giúp cô liên tục đạt kết quả xuất sắc, được nhà trường vinh danh trên trang tin chính thức với tựa đề: "Đại học Luton chiếm được trái tim của Hoa hậu Việt Nam", ca ngợi cô là hình mẫu "Đẹp, trí tuệ và khát vọng đưa đất nước mình lên bản đồ quốc tế".

Đáng chú ý, khi được giới thiệu thử vai cho một dự án điện ảnh của xưởng phim lớn tại Anh, Mai Phương đã thẳng thắn từ chối vì thấy nghệ thuật không phù hợp với định hướng bản thân. Khi bạn bè ngạc nhiên hỏi vì sao không ở lại quê nhà làm người nổi tiếng mà phải sang xứ người học tập vất vả, nàng Hậu chỉ cười. Với cô, vinh quang nhan sắc đối với tuổi trẻ đã trọn vẹn, mục tiêu lớn nhất lúc này chỉ là học để sau này về nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế quê hương.

Tốt nghiệp trở về, cô hiện thực hóa ước mơ bằng cách thi tuyển và trở thành cán bộ tại Cục Hải quan Hải Phòng - công việc mà cô khẳng định là phù hợp nhất với ngành học của mình.

Hoa hậu Mai Phương hiện tại

Tái xuất với vẻ đẹp không tuổi và sự tự tại

Nhiều năm qua, Mai Phương gần như đứng ngoài showbiz, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng là cán bộ công an, mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm từ thời đi học cùng hai con trai. Nàng Hậu từng tâm niệm, tổ ấm phải vững chắc rồi mới nghĩ đến ước mơ cá nhân, và hạnh phúc chính là biết bản thân cần gì để bằng lòng với những gì mình có.

Mãi cho đến gần đây, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức sự kiện tại Hải Phòng, khán giả mới lại thấy Mai Phương chính thức xuất hiện trước truyền thông.

Ở tuổi ngoài 40, cựu nữ sinh chuyên Lý khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng thần thái đằm thắm. Không xiêm y cầu kỳ, vẻ đẹp của cô toát lên chiều sâu của một phụ nữ có học vấn và sự an yên trong tâm hồn. Quyết định rời xa showbiz để theo đuổi tri thức của Mai Phương năm nào đã chứng minh: giá trị bền vững nhất của một hoa hậu luôn bắt đầu từ nền tảng học thức và sự tự tại với lối đi riêng.

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