Hồ Ngọc Hà cho cặp song sinh Lisa – Leon học võ từ năm 6 tuổi, diện mạo ngày càng giống bố mẹ
GĐXH - Loạt ảnh Lisa và Leon tập võ do Hồ Ngọc Hà chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ở tuổi lên 6, cặp song sinh ngày càng lớn, sở hữu những đường nét được nhận xét là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt hình ảnh đời thường của hai con Lisa và Leon trên trang cá nhân, kèm lời hỏi thăm thân mật: “Các cô chú khỏe không? Lâu quá không gặp rồi ạ”. Trong những bức ảnh được đăng tải, hai bé xuất hiện tại lớp học võ với trang phục thể thao đồng điệu. Những biểu cảm đáng yêu của Lisa và Leon nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Thời Báo Văn học Nghệ thuật đưa tin.
Nếu Lisa thường được chú ý bởi vẻ ngoài dịu dàng, lanh lợi thì Leon vẫn gây cười với nét tinh nghịch quen thuộc. Cả hai ngày càng trưởng thành, gương mặt có nhiều đường nét được khán giả nhận xét là giống bố mẹ. Hình ảnh hai bé tham gia hoạt động thể chất cũng khiến nhiều người thích thú, bởi bên cạnh những khoảnh khắc vui chơi thường ngày, các con còn được tiếp xúc với những hoạt động ngoại khóa từ sớm.
Lisa – Leon được bố mẹ chú trọng rèn luyện thể chất và tính tự lập
Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020, là con chung của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Từ khi còn nhỏ, hai bé đã nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ những hình ảnh đời thường được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong hành trình nuôi dạy con, vợ chồng nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ về việc rèn cho các bé tính tự lập, lễ phép và biết chia sẻ. Lisa và Leon được hướng dẫn thực hiện những công việc phù hợp với độ tuổi, nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và tham gia các nhiệm vụ nhỏ trong gia đình.
Việc học võ cũng là một hoạt động giúp trẻ có cơ hội vận động, rèn luyện khả năng phối hợp và làm quen với tính kỷ luật. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào chương trình tập luyện, cường độ phù hợp và cách hướng dẫn của người dạy. Với trẻ nhỏ, yếu tố an toàn, sự hứng thú và khả năng duy trì thói quen vận động quan trọng hơn việc thành tích hay tiến bộ nhanh.
Tổ ấm viên mãn của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý
Theo Ngôi sao, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào năm 2020, trước khi đón cặp song sinh vào tháng 11 cùng năm. Dù bận rộn với công việc, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc bên các con trong sinh hoạt thường ngày, những chuyến đi chơi và các hoạt động gia đình.
Qua những hình ảnh được đăng tải, Lisa và Leon dần bộc lộ cá tính riêng khi lớn lên. Sự khác biệt giữa vẻ dịu dàng của Lisa và nét tinh nghịch của Leon cũng là điều khiến nhiều khán giả yêu thích cặp song sinh.
Những khoảnh khắc mới của hai bé tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Với nhiều gia đình, điều đáng chú ý không chỉ là diện mạo của các con mà còn là cách cha mẹ tạo điều kiện để trẻ vận động, khám phá sở thích và hình thành những thói quen tích cực ngay từ nhỏ.
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