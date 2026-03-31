Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu mặc xuyên thấu đổ bộ thảm xanh

Thứ ba, 07:00 31/03/2026 | Đẹp

Thảm xanh chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 quy tụ dàn hoa hậu, á hậu đình đám, tạo nên “bữa tiệc nhan sắc”. Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Linh, Ý Nhi, Tô Diệp Hà, Yến Nhi nổi bật với đầm dạ hội đính kết, cắt xẻ gợi cảm.

Trên thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025, Tô Diệp Hà xuất hiện nổi bật trong thiết kế xanh pastel, hội ngộ Hoa hậu Ý Nhi và màn đọ sắc thu hút. “Tôi yêu mến Ý Nhi bởi sự nỗ lực, cố gắng của bạn kể từ khi đăng quang đến nay”, cô nói về đương kim Miss World Vietnam trước giờ kết thúc nhiệm kỳ.

Xuất hiện tại đêm chung kết, Tô Diệp Hà chọn phong cách thanh lịch, tôn dáng. Cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay: “Các cô gái đều mang đến nguồn năng lượng riêng, từ phong cách thời trang đến thần thái trình diễn”.

Ngoài vai trò khách mời, cô đảm nhận phần trao giải cho thí sinh chiến thắng giải Người đẹp Thời trang. Tô Diệp Hà nói thêm thí sinh năm nay ai cũng đẹp, giỏi. Tuy nhiên, người giành chiến thắng không chỉ là sự ghi nhận về gu thẩm mỹ mà còn là cá tính, bản lĩnh sân khấu và cách thể hiện riêng.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 tối 29/3, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trên thảm xanh với vai trò khách mời đặc biệt, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Cô là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022. Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73.

Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện cùng bố. Người đẹp diện đầm cúp ngực đính kết cầu kỳ, kết hợp phần tà váy lớn tạo hiệu ứng bồng bềnh. Thiết kế giúp Ý Nhi tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi trải qua nhiệm kỳ nhiều biến động. Những tranh cãi xoay quanh phát ngôn và đời sống cá nhân từng khiến cô trở thành tâm điểm dư luận trong thời gian dài. Tuy nhiên, người đẹp dần lấy lại hình ảnh khi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thiện nguyện, hướng đến sự trưởng thành hơn trước khi bước ra đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Lương Thùy Linh lựa chọn đầm dạ hội tông champagne với thiết kế lệch vai, phần thân váy được xử lý phom cứng tạo điểm nhấn ở hông, kết hợp tà dài phía sau. Đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tại Miss World 2019 và vào top 12 chung cuộc.

Tại đêm chung kết, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi là một trong những khách mời nổi bật xuất hiện trên thảm xanh. Cô diện váy cut-out khoe vẻ ngoài quyến rũ.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy thu hút mọi ánh nhìn khi diện đầm xuyên thấu, kết hợp áo choàng viền lông xanh nổi bật. Thiết kế mang hơi hướm high fashion, tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ sự tương phản giữa chất liệu mỏng nhẹ và phần áo choàng bồng bềnh.

Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh gây chú ý khi diện đầm xuyên thấu, thiết kế cúp ngực tôn vòng một, được đính kết cầu kỳ trên nền chất liệu ánh kim. Bộ trang phục giúp người đẹp khoe trọn đường cong, đồng thời tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật trên thảm xanh.

Á hậu Ngọc Hằng mang đến hình ảnh nền nã với đầm xuyên thấu kín cổ kết hợp kiểu tóc búi cao. Thiết kế sử dụng chất liệu mỏng nhẹ, đính kết tinh tế, tạo hiệu ứng bay bổng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy cũng lựa chọn phong cách tương tự với đầm xuyên thấu, cúp ngực, khoe vóc dáng thanh mảnh. Thiết kế giúp người đẹp nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nhờ cách xử lý chất liệu và chi tiết đính kết.

Á hậu La Ngọc Phương Anh xuất hiện nổi bật với đầm ren 3D, họa tiết hoa bản lớn. Thiết kế mang hơi hưm cổ điển nhưng được xử lý hiện đại, giúp người đẹp toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng.

Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 - xuất hiện gợi cảm với váy xuyên thấu đính đá, thiết kế cúp eo tôn vòng hai. Điểm nhấn của tổng thể là chiếc khăn voan trùm đầu cùng tông màu, tạo hiệu ứng mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 Lê Thu Trà lựa chọn thiết kế cúp ngực, xẻ đùi cao, tôn đôi chân dài và vóc dáng cân đối. Đường cắt táo bạo kết hợp chất liệu mềm mại giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa hiện đại, giúp người đẹp nổi bật trên thảm xanh.

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.


Nhóm PV
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Cùng chuyên mục

Nhan sắc trong veo, ngọt ngào của Á hậu Hà Trang

Nhan sắc trong veo, ngọt ngào của Á hậu Hà Trang

Đẹp - 1 ngày trước

Á hậu Hà Trang gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, mong manh, trong trẻo như “nàng thơ” trong loạt ảnh mới.

Làn da không tuổi của mỹ nhân Hà thành thi 'Đạp gió 2026' ở xứ Trung

Làn da không tuổi của mỹ nhân Hà thành thi 'Đạp gió 2026' ở xứ Trung

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Trang Pháp mới đây đã chính thức "theo chân" Chi Pu thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ đạt thành tích tốt. Trước khi dự thi, mỹ nhân 37 tuổi này đã được khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn sắc vóc.

Nhan sắc bạn gái nam thần showbiz Việt

Nhan sắc bạn gái nam thần showbiz Việt

Đẹp - 2 ngày trước

Vi Nguyễn - bạn gái hơn 2 tuổi của nam diễn viên Khương Lê - gây chú ý nhờ ngoại hình hài hòa và gu thời trang đa dạng. Cô là mẫu lookbook quen mặt ở TPHCM.

Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷ

Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải, gây chú ý với vòng cổ kim cương Bvlgari giá trị. Khám phá cách cô phối hợp món trang sức xa xỉ này với nhiều outfit khác nhau.

31 tuổi, làn da của Hòa Minzy vẫn căng mướt, bóng khỏe

31 tuổi, làn da của Hòa Minzy vẫn căng mướt, bóng khỏe

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy ở tuổi 31 vẫn giữ được làn da bóng khỏe và căng mướt khiến nhiều chị em tò mò cách chăm sóc da của cô.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Đẹp - 3 ngày trước

Lần đầu đảm nhận vai chính trong “Bước chân vào đời”, Ngọc Thủy đối diện không ít áp lực, đặc biệt là cảnh đánh ghen khiến cô ám ảnh sau mỗi lần bấm máy.

AestheFill - PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Khi hiệu quả tăng sinh cần song hành cùng an toàn lâm sàng

AestheFill - PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Khi hiệu quả tăng sinh cần song hành cùng an toàn lâm sàng

Đẹp - 3 ngày trước

Xu hướng thẩm mỹ hiện đại đang chuyển dịch từ cải thiện bề mặt tức thì sang chú trọng chất lượng da bền vững. Tại hội thảo khoa học mới đây, giải pháp PDLLA–CMC (AestheFill) đã trở thành tâm điểm thảo luận nhờ khả năng kích thích collagen tự nhiên và độ an toàn cao.

Tẩy da chết Herbario gây sốt: Hạt gạo & mơ cho hiệu quả bất ngờ

Tẩy da chết Herbario gây sốt: Hạt gạo & mơ cho hiệu quả bất ngờ

Đẹp - 3 ngày trước

Trong khi các sản phẩm tẩy da chết hóa học với nồng độ acid cao từng "làm mưa làm gió", gần đây cộng đồng làm đẹp lại bất ngờ quan tâm đến một lựa chọn đơn giản hơn: tẩy da chết từ gạo và hạt mơ.

Lộ diện 5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Miss World Vietnam 2025

Lộ diện 5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Miss World Vietnam 2025

Đẹp - 4 ngày trước

Cô gái chiến thắng vòng thi "Người đẹp biển" sẽ vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam trong đêm chung kết.

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Miếng dán mụn được thiết kế đặc biệt để che chắn vùng da tổn thương, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn tấn công, đồng thời giúp cải thiện tình trạng da khi đang trong quá trình phục hồi.

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm thi Miss World sắc vóc thay đổi ra sao?

Thời trang

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Đẹp
Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Vẻ đẹp đời thực tựa thiên thần của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng vừa lộ tin đồn hẹn hò nam ca sĩ nhà giàu

Thời trang
'Người yêu cũ' Steven Nguyễn đời thực sexy thế nào?

'Người yêu cũ' Steven Nguyễn đời thực sexy thế nào?

Đẹp
Vợ và con gái cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi 'đập hộp' 5 thiết kế hồng rực của Louis Vuitton

Vợ và con gái cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi 'đập hộp' 5 thiết kế hồng rực của Louis Vuitton

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top