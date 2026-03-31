Hoa hậu mặc xuyên thấu đổ bộ thảm xanh

Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện cùng bố. Người đẹp diện đầm cúp ngực đính kết cầu kỳ, kết hợp phần tà váy lớn tạo hiệu ứng bồng bềnh. Thiết kế giúp Ý Nhi tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi trải qua nhiệm kỳ nhiều biến động. Những tranh cãi xoay quanh phát ngôn và đời sống cá nhân từng khiến cô trở thành tâm điểm dư luận trong thời gian dài. Tuy nhiên, người đẹp dần lấy lại hình ảnh khi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thiện nguyện, hướng đến sự trưởng thành hơn trước khi bước ra đấu trường quốc tế.