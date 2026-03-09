Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh
GĐXH - Phương Nam - Đội trưởng Tạ của phim "Mưa đỏ" đã có bước chuyển mình thành 'người khác' trong tác phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh.
"Trùm Sò" chính thức xác nhận gia nhập đường đua phim Việt dịp Lễ 30 tháng 4 năm nay. Là phim hài duy nhất của giai đoạn này, "Trùm Sò" của bộ đôi đạo diễn Đỗ Đức Thịnh & nhà sản xuất Thanh Thúy hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc đa sắc màu khi nhu cầu giải trí của khán giả tăng cao.
Phim hài duy nhất dịp Lễ 30 tháng 4 chính thức chào sân
Những hình ảnh đầu tiên của phim hài dân gian Việt - "Trùm Sò" vừa được tiết lộ đã khiến khán giả phải bật cười bởi gam màu rực rỡ và biểu cảm hài hước mà bộ phim mang lại. Một Đức Thịnh khổ sở hài hước trong teaser poster cùng nhóm nhân vật "loạng choạng" ngã khỏi chiếc xe vàng đầy ắp tạo nên khung hình khiến khán giả thích thú, không ai rõ nhóm nhân vật này sẽ làm gì với khối tài sản khổng lồ này.
Ở teaser poster, phim "Trùm Sò" còn hé lộ dàn diễn viên quen mặt với các dự án nổi bật như Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài,.. Đặc biệt, "Trùm Sò" còn có sự góp mặt đầy bất ngờ của Hoa hậu Mai Phương. Sau nhiều trải nghiệm với các loại hình nghệ thuật khác nhau, nàng hậu chính thức thử sức với điện ảnh bằng một vai diễn được dự đoán siêu thú vị.
Theo nhà sản xuất tiết lộ, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian "Ngao Sò Ốc Hến" nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải. Đây là lần đầu tiên, biểu tượng của sự keo kiệt được đưa lên màn ảnh rộng, kết hợp nhịp nhàng với thể loại hài pha chút kỳ ảo độc đáo (comedy-fantasy). Đáng chú ý, Đức Thịnh là một trong số ít đạo diễn kiên trì theo đuổi dòng phim này và đã gặt hái được thành công thương mại đáng kể.
"Trùm sò" và loạt tình tiết cười "té ghế"
Không chỉ tung teaser poster, nhà sản xuất "Trùm Sò" còn hé lộ teaser trailer "nhỏ mà có võ" khiến người xem phải tua lại vài lần. Những mảng miếng hài được cài cắm duyên dáng, không gượng ép mà rất tự nhiên. Sự tung hứng giữa các nhân vật tạo nên không khí vui nhộn rất "đã".
Mở đầu teaser trailer, nam chính Trùm Sò đã lao đao khi bị đưa ra công đường xét xử. Trùm Sò nổi tiếng chẳng thèm gái, chỉ mê tiền, rất bủn xỉn vậy nhưng người xuất hiện ở công đường cùng Sò lại là Thị Hến (Mai Phương đóng) và vị quan xử án (Doãn Quốc Đam thủ vai), nom có vẻ sự tình chẳng hề đơn giản. Hài hước hơn khi Trùm Sò đã bị sốc "toàn tập" trước việc cô bé Hến năm nào giờ đã dậy thì quá thành công.
Nhịp phim được đẩy lên cao hơn khi Tôm Hùm (Phương Nam đóng) xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa cùng một câu thoại: thời gian qua biến mất khỏi làng là vì "bận ăn cướp". Những thước phim đầu tiên của "Trùm Sò" cũng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa bộ ba Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến, họ không phải những mảnh ghép rời rạc mà đã có mối quan hệ thân tình trước đó. Đặc biệt, Tôm Hùm còn đặt ra lời hứa hẹn giúp Trùm Sò lấy lại số vàng, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Trưởng Vệ (Hưng Nguyễn) bằng những màn tỉ thí đẹp mắt.
Teaser được xây dựng thông minh khi không tiết lộ quá nhiều nhưng vẫn đủ để cho khán giả thấy được sự hài hước duyên dáng của từng diễn viên. Chỉ một vài biểu cảm và câu thoại ngắn cũng đủ tạo nên tiếng cười đầy sảng khoái. Phá vỡ những khung hình ước lệ thường thấy của dòng phim lấy chất liệu dân gian, "Trùm Sò" dấn thân vào vùng đất Ninh Chữ (Phan Rang) đầy nắng gió để kiến tạo một bản sắc thị giác hoàn toàn khác biệt. Giữa địa hình núi đá gai góc và những rặng xương rồng, ê-kíp "Trùm Sò" đã khai thác triệt để những khung hình chân thực nhất, mang đến một hơi thở mới lạ cho màn ảnh Việt.
Việc Đức Thịnh trở lại với thế mạnh hài dân gian sau thành công của phim "Trạng Quỳnh" giúp "Trùm Sò" càng nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn cả. Đặc biệt, khán giả sẽ lần đầu tiên được chứng kiến màn cộng hưởng đầy thú vị trên màn ảnh giữa anh và những gương mặt thực lực như Phương Nam, Doãn Quốc Đam và Mai Phương – một sự kết hợp hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho điện ảnh Việt.
Dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4/2026, "Trùm Sò" hứa hẹn mang đến một lựa chọn giải trí sôi động cho khán giả trong dịp lễ.
Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên rơi vào tình huống cân não giữa lựa chọn cứu Lợi mặc cho nguy hiểm đến tính mạng hay là nghe theo Lợi bỏ lại anh để đi cứu giúp người khác.
'Viết cho những ngày không dám khóc' - cuốn sách đáng tham khảo cho du học sinhXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Huỳnh Tú Uyên đã có những trang viết về những "tháng ngày không dám khóc" để kể lại hành trình đi du học, sống và làm việc ở nước ngoài của mình.
Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm LợiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi kịp thời đưa Lam Anh thoát khỏi đám cháy tại nhà máy nhiệt điện, Trung tá Kiên tiếp tục quay trở lại để tìm kiếm và giải cứu Lợi.
Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ TâmXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.
Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con traiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bị xã hội đen kéo đến đe doạ để đòi tiền, thầy Thắng đã quyết định uống chai thuốc trừ sâu chứ không trả nợ cho con trai.
Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.
Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rốiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.
Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.
Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc
GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.