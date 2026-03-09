Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'? GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.

"Trùm Sò" chính thức xác nhận gia nhập đường đua phim Việt dịp Lễ 30 tháng 4 năm nay. Là phim hài duy nhất của giai đoạn này, "Trùm Sò" của bộ đôi đạo diễn Đỗ Đức Thịnh & nhà sản xuất Thanh Thúy hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc đa sắc màu khi nhu cầu giải trí của khán giả tăng cao.

Phim hài duy nhất dịp Lễ 30 tháng 4 chính thức chào sân

Những hình ảnh đầu tiên của phim hài dân gian Việt - "Trùm Sò" vừa được tiết lộ đã khiến khán giả phải bật cười bởi gam màu rực rỡ và biểu cảm hài hước mà bộ phim mang lại. Một Đức Thịnh khổ sở hài hước trong teaser poster cùng nhóm nhân vật "loạng choạng" ngã khỏi chiếc xe vàng đầy ắp tạo nên khung hình khiến khán giả thích thú, không ai rõ nhóm nhân vật này sẽ làm gì với khối tài sản khổng lồ này.

Đạo diễn Đức Thịnh và Hoa hậu Mai Phương trong "Trùm sò".

Ở teaser poster, phim "Trùm Sò" còn hé lộ dàn diễn viên quen mặt với các dự án nổi bật như Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài,.. Đặc biệt, "Trùm Sò" còn có sự góp mặt đầy bất ngờ của Hoa hậu Mai Phương. Sau nhiều trải nghiệm với các loại hình nghệ thuật khác nhau, nàng hậu chính thức thử sức với điện ảnh bằng một vai diễn được dự đoán siêu thú vị.

Theo nhà sản xuất tiết lộ, nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian "Ngao Sò Ốc Hến" nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải. Đây là lần đầu tiên, biểu tượng của sự keo kiệt được đưa lên màn ảnh rộng, kết hợp nhịp nhàng với thể loại hài pha chút kỳ ảo độc đáo (comedy-fantasy). Đáng chú ý, Đức Thịnh là một trong số ít đạo diễn kiên trì theo đuổi dòng phim này và đã gặt hái được thành công thương mại đáng kể.

"Trùm sò" và loạt tình tiết cười "té ghế"

Không chỉ tung teaser poster, nhà sản xuất "Trùm Sò" còn hé lộ teaser trailer "nhỏ mà có võ" khiến người xem phải tua lại vài lần. Những mảng miếng hài được cài cắm duyên dáng, không gượng ép mà rất tự nhiên. Sự tung hứng giữa các nhân vật tạo nên không khí vui nhộn rất "đã".

Mở đầu teaser trailer, nam chính Trùm Sò đã lao đao khi bị đưa ra công đường xét xử. Trùm Sò nổi tiếng chẳng thèm gái, chỉ mê tiền, rất bủn xỉn vậy nhưng người xuất hiện ở công đường cùng Sò lại là Thị Hến (Mai Phương đóng) và vị quan xử án (Doãn Quốc Đam thủ vai), nom có vẻ sự tình chẳng hề đơn giản. Hài hước hơn khi Trùm Sò đã bị sốc "toàn tập" trước việc cô bé Hến năm nào giờ đã dậy thì quá thành công.

Phương Nam "lột xác" với nhân vật Tôm Hùm trong phim.

Nhịp phim được đẩy lên cao hơn khi Tôm Hùm (Phương Nam đóng) xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa cùng một câu thoại: thời gian qua biến mất khỏi làng là vì "bận ăn cướp". Những thước phim đầu tiên của "Trùm Sò" cũng hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa bộ ba Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến, họ không phải những mảnh ghép rời rạc mà đã có mối quan hệ thân tình trước đó. Đặc biệt, Tôm Hùm còn đặt ra lời hứa hẹn giúp Trùm Sò lấy lại số vàng, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Trưởng Vệ (Hưng Nguyễn) bằng những màn tỉ thí đẹp mắt.

Teaser được xây dựng thông minh khi không tiết lộ quá nhiều nhưng vẫn đủ để cho khán giả thấy được sự hài hước duyên dáng của từng diễn viên. Chỉ một vài biểu cảm và câu thoại ngắn cũng đủ tạo nên tiếng cười đầy sảng khoái. Phá vỡ những khung hình ước lệ thường thấy của dòng phim lấy chất liệu dân gian, "Trùm Sò" dấn thân vào vùng đất Ninh Chữ (Phan Rang) đầy nắng gió để kiến tạo một bản sắc thị giác hoàn toàn khác biệt. Giữa địa hình núi đá gai góc và những rặng xương rồng, ê-kíp "Trùm Sò" đã khai thác triệt để những khung hình chân thực nhất, mang đến một hơi thở mới lạ cho màn ảnh Việt.

Trùm Sò là phim hài duy nhất dịp 30/4.

Việc Đức Thịnh trở lại với thế mạnh hài dân gian sau thành công của phim "Trạng Quỳnh" giúp "Trùm Sò" càng nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn cả. Đặc biệt, khán giả sẽ lần đầu tiên được chứng kiến màn cộng hưởng đầy thú vị trên màn ảnh giữa anh và những gương mặt thực lực như Phương Nam, Doãn Quốc Đam và Mai Phương – một sự kết hợp hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho điện ảnh Việt.

Dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4/2026, "Trùm Sò" hứa hẹn mang đến một lựa chọn giải trí sôi động cho khán giả trong dịp lễ.