Hoa hậu Mai Phương thay đổi thế nào sau khi lộ sức khỏe bất ổn?

Huỳnh Nguyễn Mai Phương không phải là cái tên xa lạ với fan sắc đẹp: Đăng quang Miss World Vietnam 2022, Top 40 Miss World 2023, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, tháng 8/2024 cô tuyên bố rời công ty quản lý để theo đuổi con đường ca hát.

Mới đây, Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện với trạng thái mệt mỏi, uể oải. Theo người đẹp họ Huỳnh, cô gặp tình trạng khó ngủ kéo dài, ngủ không sâu, khiến cơ thể luôn trong trạng thái thiếu năng lượng. Đáng chú ý, dù có những ngày ngủ hơn 10 tiếng, cô vẫn cảm thấy uể oải vào buổi sáng và không thể tỉnh táo. Người hâm mộ để lại bình luận động viên, đồng thời khuyên người đẹp nên sớm đi khám để ổn định sức khỏe.

Đáp lại tình cảm của fan, trong động thái mới nhất, Mai Phương chia sẻ hình ảnh luyện tập và ăn uống để cân bằng: "Mất ngủ cũng hai tuần nay rồi mà vẫn ráng sáng đi tập và ăn uống đầy đủ. Để coi giữ được chuỗi ăn ngon, tập ngoan này bao lâu".

Mai Phương bắt đầu tập gym để rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là phương pháp rèn luyện, giữ dáng, giảm cân được nhiều người đẹp Việt duy trì.

So với những hình ảnh vài ngày trước, nhiều người nhận xét nàng hậu đã tươi tắn, có sức sống hơn.

Sắc vóc của Mai Phương ở tuổi 27.

Hoa hậu Mai Phương tập một số động tác cơ bản để xiết eo, mông.

Kết hợp với tập luyện là khẩu phần ăn cũng được Mai Phương chú trọng. Theo nàng hậu, cô đang nỗ lực duy trì các bài tập và ăn uống để có sức khoẻ theo đuổi âm nhạc.

Gần đây, Mai Phương đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, chính thức theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong lòng công chúng.



