Hoa hậu Mai Phương thay đổi thế nào sau khi lộ sức khỏe bất ổn?
GĐXH - Sau khi lộ dấu hiệu bất ổn về sức khỏe do mất ngủ, Hoa hậu Mai Phương tiết lộ đã thay đổi quá trình luyện tập và ăn uống để cân bằng.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương không phải là cái tên xa lạ với fan sắc đẹp: Đăng quang Miss World Vietnam 2022, Top 40 Miss World 2023, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, tháng 8/2024 cô tuyên bố rời công ty quản lý để theo đuổi con đường ca hát.
Mới đây, Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện với trạng thái mệt mỏi, uể oải. Theo người đẹp họ Huỳnh, cô gặp tình trạng khó ngủ kéo dài, ngủ không sâu, khiến cơ thể luôn trong trạng thái thiếu năng lượng. Đáng chú ý, dù có những ngày ngủ hơn 10 tiếng, cô vẫn cảm thấy uể oải vào buổi sáng và không thể tỉnh táo. Người hâm mộ để lại bình luận động viên, đồng thời khuyên người đẹp nên sớm đi khám để ổn định sức khỏe.
Đáp lại tình cảm của fan, trong động thái mới nhất, Mai Phương chia sẻ hình ảnh luyện tập và ăn uống để cân bằng: "Mất ngủ cũng hai tuần nay rồi mà vẫn ráng sáng đi tập và ăn uống đầy đủ. Để coi giữ được chuỗi ăn ngon, tập ngoan này bao lâu".
Hoa hậu Mai Phương tập một số động tác cơ bản để xiết eo, mông.
