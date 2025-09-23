Mới nhất
'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Thứ ba, 07:00 23/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 1.

Hà Kiều Anh - Hoa hậu Việt Nam 1992.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội trong gia đình có ông ngoại đều là cựu thứ trưởng, Hà Kiều Anh từng là tiểu thư được cưng chiều. Tuy nhiên, cuộc đời thay đổi khi bố mẹ ly hôn lúc cô 3 tuổi.

Mẹ đưa Hà Kiều Anh vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng bị trộm cắp hết tiền ngay khi vừa đến, buộc hai mẹ con phải bắt đầu từ con số 0. Từ bé, cô đã đi làm thêm nhiều nghề: làm nhang, buôn bán nhỏ lẻ, dệt len, đan lồng đèn. Việc đăng quang ở tuổi 16 không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là cách Hà Kiều Anh báo đáp mẹ, trở thành biểu tượng vươn lên từ nghèo khó.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Yến Nhi - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động nghèo. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm để nuôi 3 anh em. Từ nhỏ, cô không xấu hổ về hoàn cảnh mà coi đó là động lực. Tự bươn chải để học đại học và tham gia thi nhan sắc.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cha Ngọc Châu mất khi mới 5 tuổi, để lại mẹ một mình nuôi 3 con trong cảnh nghèo khó. Mẹ làm lao động chân tay, gia đình sống trong phòng trọ chật hẹp, cô tự bươn chải từ sớm, làm người mẫu và tiết kiệm chi phí học tập. Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ở tuổi 28, Ngọc Châu trở thành trụ cột gia đình. Mẹ qua đời năm 2024 khi gặp tai nạn giao thông, Ngọc Châu trở thành người gánh vác công việc gia đình.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 4.

H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, thuộc dân tộc Ê Đê, H'hen Niê lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo. Cha mẹ cô làm ruộng và hái cà phê. Từ bé, cô phải chăn bò, hái cà phê, sống trong buôn làng thiếu thốn điện nước. Ở tuổi 13, H'hen Niê từ chối phong tục lấy chồng sớm để theo đuổi việc học. Cô tự tìm cách kiếm sống bằng việc làm giúp việc tại TPHCM, tiết kiệm từng đồng với bữa ăn 10.000 đồng. Đăng quang ở tuổi 25,  H'hen Niê trở thành hoa hậu đầu tiên của Việt Nam là người dân tộc thiểu số.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 5.

Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Đoàn Thiên Ân trở thành chỗ dựa cho bố, sống trong phòng trọ chật hẹp tại TP Thủ Đức.

Trước khi đăng quang, cô làm nhiều nghề với thù lao chỉ 40.000 đồng/giờ. Đoàn Thiên Ân chưa từng đi máy bay dù đã 22 tuổi, chuyến bay đến Indonesia dự Miss Grand International 2022 là lần đầu tiên.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 6.

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà lớn lên ở vùng quê nông thôn. Gia đình làm nông nghiệp, từ nhỏ cô thường giúp cha mẹ gặt lúa, cày ruộng, sống trong điều kiện thiếu thốn tiện nghi hiện đại. Nhà nghèo khiến Đỗ Thị Hà phải tiết kiệm chi tiêu khi học đại học. Đăng quang ở tuổi 19 là cơ hội để Đỗ Thị Hà cải thiện cuộc sống gia đình. Sau vương miện, cô đại diện Việt Nam tại Miss World.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai? - Ảnh 7.

Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam 2012.

Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, Đặng Thu Thảo trải qua tuổi thơ trong gia đình gặp biến cố khi bố làm ăn thất bại, mắc nợ và bị tiểu đường nặng. Gia đình Đặng Thu Thảo phải bán nhà để chữa trị, rơi vào cảnh túng quẫn. Từ 18 tuổi, cô tự bươn chải bằng nhiều nghề: bưng bê ở quán ăn, phục vụ cà phê, trang điểm dạo để trang trải học phí. Đặng Thu Thảo sống tiết kiệm cực độ với bữa cơm bụi rẻ tiền, ở phòng trọ 600.000 đồng/tháng. Đăng quang ở tuổi 21, cô được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" và nổi tiếng nhanh chóng, trở thành gương mặt thu hút trong giới giải trí.

