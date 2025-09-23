'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?
Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.
Sinh năm 1976 tại Hà Nội trong gia đình có ông ngoại đều là cựu thứ trưởng, Hà Kiều Anh từng là tiểu thư được cưng chiều. Tuy nhiên, cuộc đời thay đổi khi bố mẹ ly hôn lúc cô 3 tuổi.
Mẹ đưa Hà Kiều Anh vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng bị trộm cắp hết tiền ngay khi vừa đến, buộc hai mẹ con phải bắt đầu từ con số 0. Từ bé, cô đã đi làm thêm nhiều nghề: làm nhang, buôn bán nhỏ lẻ, dệt len, đan lồng đèn. Việc đăng quang ở tuổi 16 không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là cách Hà Kiều Anh báo đáp mẹ, trở thành biểu tượng vươn lên từ nghèo khó.
Sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, Yến Nhi lớn lên trong gia đình lao động nghèo. Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm để nuôi 3 anh em. Từ nhỏ, cô không xấu hổ về hoàn cảnh mà coi đó là động lực. Tự bươn chải để học đại học và tham gia thi nhan sắc.
Cha Ngọc Châu mất khi mới 5 tuổi, để lại mẹ một mình nuôi 3 con trong cảnh nghèo khó. Mẹ làm lao động chân tay, gia đình sống trong phòng trọ chật hẹp, cô tự bươn chải từ sớm, làm người mẫu và tiết kiệm chi phí học tập. Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ở tuổi 28, Ngọc Châu trở thành trụ cột gia đình. Mẹ qua đời năm 2024 khi gặp tai nạn giao thông, Ngọc Châu trở thành người gánh vác công việc gia đình.
Sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, thuộc dân tộc Ê Đê, H'hen Niê lớn lên trong gia đình thuần nông nghèo. Cha mẹ cô làm ruộng và hái cà phê. Từ bé, cô phải chăn bò, hái cà phê, sống trong buôn làng thiếu thốn điện nước. Ở tuổi 13, H'hen Niê từ chối phong tục lấy chồng sớm để theo đuổi việc học. Cô tự tìm cách kiếm sống bằng việc làm giúp việc tại TPHCM, tiết kiệm từng đồng với bữa ăn 10.000 đồng. Đăng quang ở tuổi 25, H'hen Niê trở thành hoa hậu đầu tiên của Việt Nam là người dân tộc thiểu số.
Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Đoàn Thiên Ân trở thành chỗ dựa cho bố, sống trong phòng trọ chật hẹp tại TP Thủ Đức.
Trước khi đăng quang, cô làm nhiều nghề với thù lao chỉ 40.000 đồng/giờ. Đoàn Thiên Ân chưa từng đi máy bay dù đã 22 tuổi, chuyến bay đến Indonesia dự Miss Grand International 2022 là lần đầu tiên.
Sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà lớn lên ở vùng quê nông thôn. Gia đình làm nông nghiệp, từ nhỏ cô thường giúp cha mẹ gặt lúa, cày ruộng, sống trong điều kiện thiếu thốn tiện nghi hiện đại. Nhà nghèo khiến Đỗ Thị Hà phải tiết kiệm chi tiêu khi học đại học. Đăng quang ở tuổi 19 là cơ hội để Đỗ Thị Hà cải thiện cuộc sống gia đình. Sau vương miện, cô đại diện Việt Nam tại Miss World.
Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, Đặng Thu Thảo trải qua tuổi thơ trong gia đình gặp biến cố khi bố làm ăn thất bại, mắc nợ và bị tiểu đường nặng. Gia đình Đặng Thu Thảo phải bán nhà để chữa trị, rơi vào cảnh túng quẫn. Từ 18 tuổi, cô tự bươn chải bằng nhiều nghề: bưng bê ở quán ăn, phục vụ cà phê, trang điểm dạo để trang trải học phí. Đặng Thu Thảo sống tiết kiệm cực độ với bữa cơm bụi rẻ tiền, ở phòng trọ 600.000 đồng/tháng. Đăng quang ở tuổi 21, cô được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" và nổi tiếng nhanh chóng, trở thành gương mặt thu hút trong giới giải trí.
Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
NSND Thanh Hoa nhiều năm mang nỗi day dứt vì cảm thấy có lỗi với chồng và con cháu do mải mê công việc, ít khi có thời gian quây quần gia đình.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Con gái đầu lòng của H'Hen NiêCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 conCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.
MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTVCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.
Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Trước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.
Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùaCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).