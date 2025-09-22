Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng mang đến những phút giây hấp dẫn đối với khán giả. Qua những bài tập huấn chuyên nghiệp do Đại úy Nguyễn Đức Duân và Thượng úy Nguyễn Chiến Thắng trực tiếp chỉ đạo đã lập tức tạo áp lực lớn khi buộc dàn nghệ sĩ phải thực hiện các kỹ năng tác chiến trên địa hình sông nước như: Từ đột kích, vượt bờ đầm, đến ngụy trang và ẩn nấp ngay dưới làn nước lầy. Không chỉ cần thể lực, mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong đội hình.

Các chiến sĩ nhập vai trải qua huấn luyện các kỹ năng tác chiến trên địa hình sông nước. Ảnh VTV

Rapper Binz thú nhận cảm giác hoang mang ngay giây phút đầu đặt chân xuống bùn: “Khi vừa chạm chân xuống đã lún tới đầu gối, cảm giác như có rất nhiều bàn tay đang ghì mình lại. Tôi nhát chân vì không biết có vật sắc nhọn gì bên dưới đó không nữa”.

Trong khi đó, Long Hạt Nhài lại lo sợ bùn đất bắn vào mắt, bởi đôi mắt vốn rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

Bài huấn luyện khắc nghiệt trên địa hình đầm lầy, sông nước đòi hỏi thể lực và quyết tâm cao. Ảnh VTV

Các chiến sĩ phải đối diện thử thách bò trườn qua lớp bùn nhão, ngay trên đầu là hàng kẽm gai sắc lạnh. Bài huấn luyện đòi hỏi họ vừa điều khiển nhịp thở, vừa duy trì sức bền trong môi trường hoàn toàn mới.

Trong khi các chiến sĩ quả cảm đang miệt mài tập huấn, đội hình sáu nữ khách mời gồm: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Diệp Lâm Anh, ca sĩ Dương Hoàng Yến và DJ Mie cũng bất ngờ nhận một nhiệm vụ đặc biệt.

Dàn khách mời nữ xuất hiện trong chương trình. Ảnh VTV

Ngay từ phút đầu tiên, các nghệ sĩ nữ đã phải đối diện màn chào đón nghiêm khắc và kỷ luật đến mức khiến ai cũng phải nín thở. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiếu tá Lê Văn Hải, dàn khách mời bước vào phần tập huấn tư thế cầm và bắn súng.

6 nữ nghệ sĩ còn được Đại úy Trần Quốc Vương trực tiếp huấn luyện các động tác khống chế, khóa tay và dẫn giải đối tượng. Với Hoa hậu Kỳ Duyên, đây là trải nghiệm vừa thực tế vừa hữu ích và có thể áp dụng trong cuộc sống để bảo vệ bản thân.

Bài huấn luyện của các khách mời nữ. Ảnh VTV

Bước vào nhiệm vụ hành quân thực chiến, các chiến sĩ nhập vai đối diện thử thách đặc biệt: Đánh bắt nhóm đối tượng có vũ trang đang chiếm cứ một khu vực giáp biển, nơi được coi là cứ điểm lý tưởng cho hoạt động giao dịch vũ khí và lên kế hoạch khủng bố nguy hiểm. Nhận lệnh từ chỉ huy, tất cả nhanh chóng thay trang phục, ngụy trang và tỏa thành nhiều mũi tiếp cận.



Các nam chiến sĩ nhập vai nhận nhiệm vụ hành quân. Ảnh VTV

Khi hiệu lệnh “Tấn công” vang lên, tất cả gạt bỏ mệt mỏi, dồn toàn bộ sức lực để tiến vào cứ điểm. Bất ngờ họ chạm mặt... Hoa hậu Tiểu Vy. Cuộc gặp tưởng chừng chỉ là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi thì ngay lập tức biến thành tình huống nguy hiểm: Một nữ chiến sĩ bất ngờ dùng chai thủy tinh đánh mạnh vào đầu Tiến Luật, khiến cả đội hoảng loạn.

Ngay sau đó, nhóm nữ khách mời vốn đã ẩn nấp liền xuất kích, tung ra cơn mưa đạn giả buộc toàn đội phải nằm rạp xuống. Dù cố gắng kháng cự, các chiến sĩ nam cuối cùng vẫn buộc phải “khuất phục” trước sự áp đảo của dàn chiến sĩ nữ.

Các chiến sĩ nữ bất ngờ phục kích khiến các chiến sĩ nam nhập vai phải chịu khuất phục. Ảnh VTV

Kết thúc nhiệm vụ hành quân, Đại úy Nguyễn Đức Duân thẳng thắn chỉ ra hạn chế của đội hình chiến sĩ nam còn thiếu tập trung, mất cảnh giác dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, về tổng thể, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần cố gắng xuyên suốt của các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lời răn đe ấy là hồi chuông cảnh tỉnh, nhấn mạnh rằng đây chỉ là diễn tập, còn trong thực tế, một giây mất cảnh giác có thể đồng nghĩa với sự hy sinh.

Các khách mời nữ được trao tặng huy hiệu. Ảnh VTV

Kết quả, đội hình 6 chiến sĩ nữ nhập vai và 6 chiến sĩ nam nhập vai là Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Binz, Neko Lê, Hưng Nguyễn và Phan Mạnh Quỳnh vinh dự nhận huy hiệu hoa điểm 10.

