Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam dự Chung kết Miss World Vietnam 2025

Chủ nhật, 07:15 22/03/2026 | Đẹp

Ban tổ chức Miss World Vietnam vừa xác nhận sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World - bà Julia Morley và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata tại đêm Chung kết sắp tới.

Chủ tịch Julia Morley cùng Đương kim Miss World 2025 người Thái Lan Opal Suchata sẽ đến Việt Nam để tham dự đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3.

Với Hoa hậu Opal Suchata, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Việt Nam kể từ khi đăng quang Miss World lần thứ 72. Sự xuất hiện của Opal hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm và mong chờ từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt.

Người đẹp Opal Suchata cũng chính là bạn cùng phòng thân thiết của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trong suốt hành trình tham dự Miss World lần thứ 72. Chuyến đi đến Việt Nam lần này càng thêm ý nghĩ khi Opal Suchata sẽ trực tiếp chứng kiến màn final walk của Ý Nhi trên sân khấu.

Hiện tại, hành trình Miss World Vietnam 2025 đang bước vào chặng nước rút. Thời gian qua, các thí sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm và loạt phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Nhân ái.

Các thí sinh đang nỗ lực tập luyện cho đêm chung khảo diễn ra vào ngày 25/3 sắp tới, với hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch kết hợp phần trình diễn nghệ thuật Dances of Vietnam.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại TP.HCM. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74. Đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 sẽ là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

GĐXH - Thúy Ngân xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại gây ấn tượng trên màn ảnh, bên cạnh đó là phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.

null
GĐXH - Minh Hằng gây chú ý khi diện set đồ gần 400 triệu xuống phố cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Những phụ kiện hàng hiệu như túi Salvatore Ferragamo, kính Gentle Monster tạo nên sự sang trọng cho nữ ca sĩ.

Lợi thế ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt sáng giúp nữ ca sĩ Han Sara dễ thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với outfit gần 900 triệu đồng, gồm áo bandeau satin, túi Dior và dây chuyền Van Cleef & Arpels. Khám phá xu hướng "đồ ngủ xuống phố" độc đáo của thời trang 2026.

Ngọc Hương theo đuổi phong cách nữ tính. Nữ diễn viên hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2".

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Touliver, nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo.

Giữa những tranh luận về sự khác biệt giữa nhan sắc trong video do người đi đường ghi lại và hình ảnh tự đăng lên mạng, bạn gái Văn Thanh phản hồi thẳng thắn.

Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

GĐXH - Thúy Ngân xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại gây ấn tượng trên màn ảnh, bên cạnh đó là phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, Khả Như còn ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm, đa dạng từ quyến rũ, thanh lịch đến cá tính.

GĐXH - Sau 10 năm thi Miss World, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngày càng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

