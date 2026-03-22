Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đến Việt Nam dự Chung kết Miss World Vietnam 2025
Ban tổ chức Miss World Vietnam vừa xác nhận sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World - bà Julia Morley và Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata tại đêm Chung kết sắp tới.
Chủ tịch Julia Morley cùng Đương kim Miss World 2025 người Thái Lan Opal Suchata sẽ đến Việt Nam để tham dự đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3.
Với Hoa hậu Opal Suchata, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Việt Nam kể từ khi đăng quang Miss World lần thứ 72. Sự xuất hiện của Opal hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm và mong chờ từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt.
Người đẹp Opal Suchata cũng chính là bạn cùng phòng thân thiết của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trong suốt hành trình tham dự Miss World lần thứ 72. Chuyến đi đến Việt Nam lần này càng thêm ý nghĩ khi Opal Suchata sẽ trực tiếp chứng kiến màn final walk của Ý Nhi trên sân khấu.
Hiện tại, hành trình Miss World Vietnam 2025 đang bước vào chặng nước rút. Thời gian qua, các thí sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm và loạt phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Nhân ái.
Các thí sinh đang nỗ lực tập luyện cho đêm chung khảo diễn ra vào ngày 25/3 sắp tới, với hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch kết hợp phần trình diễn nghệ thuật Dances of Vietnam.
Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 tại TP.HCM. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74. Đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 sẽ là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
