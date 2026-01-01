Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn? GĐXH - Mỹ Tâm mới đây đã công khai tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn Mai Tài Phến làm đạo diễn. Lý do gì khiến nữ ca sĩ có quyết định này?

Cách đây vài giờ, Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh cùng Mai Tài Phến ngay trong ngày đầu năm mới. "Mùa xuân này có Tài nên mình sẽ post vài hình ảnh trên set quay cho có không khí nè! Vui dữ hén! Cùng đoán ngày ra rạp vào mùa xuân 2026 này nào các bạn ơi", Mỹ Tâm viết.

Dòng trạng thái tưởng chừng chỉ xoay quanh dự án điện ảnh, nhưng sự xuất hiện của Mai Tài Phến trong loạt ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không phô trương, không cử chỉ thân mật quá đà, cả hai tạo nên cảm giác đồng điệu bằng sự thoải mái và ăn ý tự nhiên.

Mai Tài Phến trong trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai, nở nụ cười rạng rỡ khi trao đổi công việc với ê-kíp, trong khi Mỹ Tâm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đầy thân thiện. Chỉ một vài khoảnh khắc đời thường, nhưng đủ khiến người xem cảm nhận được sự gắn kết và tin tưởng mà cả hai dành cho nhau trong công việc.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chung khung hình ngay trong ngày 1/1/2026.

Nữ ca sĩ ẩn ý về ngày đặc biệt sắp tới của cả hai càng khiến khán giả thêm háo hức.

Việc Mỹ Tâm lựa chọn đăng tải loạt ảnh này ngay ngày đầu năm mới, kèm theo lời úp mở về ngày trọng đại - thời điểm ra rạp của Tài vào mùa xuân 2026, cũng khiến nhiều khán giả bàn tán xôn xao.

Được biết, đây là hình ảnh hậu trường dự án điện ảnh Tài - bộ phim do chính cô sản xuất, Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn.

Thời gian gần đây, cặp đôi này tiếp tục khiến khán giả chú ý khi hoạt động trên mạng xã hội có phần "cởi mở" hơn so với trước.

Khoảnh khắc "gây bão" tại concert See the light khi Mỹ Tâm nhắc đến Mai Tài Phến.



Mỹ Tâm giải thích về tấm ảnh cùng Mai Tài Phến trong concert See the light tối 13/12.



Mối duyên giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu từ năm 2017, khi cả hai lần đầu hợp tác trong MV "Đừng hỏi em". Đến năm 2019, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục tái ngộ trong dự án điện ảnh "Chị trợ lý của anh". Đây là cột mốc đáng chú ý khi Mỹ Tâm đảm nhận vai trò kép: vừa là nữ chính, vừa là đạo diễn. Việc cô tiếp tục lựa chọn Mai Tài Phến cho vai diễn nam quan trọng được xem là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và đồng điệu trong tư duy nghệ thuật. Bộ phim khi ra mắt nhận về nhiều phản hồi tích cực, đồng thời củng cố hình ảnh một cặp đôi có sự hòa hợp rõ nét trên màn ảnh.

Sau những dự án chung, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chuyến lưu diễn hay hoạt động thiện nguyện. Đôi khi, đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ rất chừng mực, đủ để khán giả nhận ra sự gắn bó nhưng không vượt quá giới hạn riêng tư. Không lời xác nhận, không phô trương, nhưng sự hiện diện bền bỉ của người này bên cạnh những cột mốc quan trọng của người kia đã trở thành dấu hiệu khiến công chúng không ngừng dõi theo.



