Hóa ra vì tôi hay ăn 3 món này mà da luôn hồng hào, khí huyết lưu thông tốt và tay chân không bao giờ bị lạnh

Vào giữa mùa đông, người ta sợ nhất là tay chân lạnh cóng, đặc biệt là phụ nữ. Cho dù mặc bao nhiêu lớp quần áo, tay chân họ vẫn lạnh buốt. Ngay cả khi nằm cuộn tròn trong chăn cũng phải mất một lúc lâu thì tay chân mới ấm dần lên. Vậy bạn có biết tại sao rất nhiều người lại bị lạnh tay chân? Điều này liên quan đến sự thiếu hụt khí huyết. Những người có tuần hoàn khí huyết kém sẽ có lưu lượng máu chậm hơn, và vì tay chân ở xa tim nên chúng thường bị lạnh. Do đó, trong những ngày lạnh giá, để cảm thấy ấm áp mỗi ngày, điều cần thiết là ăn những thực phẩm bổ khí huyết. Ví dụ, một loại thực phẩm bổ khí huyết tự nhiên trong mùa đông là cơm rượu nếp - một món ăn mà chúng ta chỉ thường dùng vào ngày Tết Đoan ngọ.

Cơm rượu nếp, còn được gọi là "rượu nếp" là một món ăn được làm từ gạo nếp lên men. Theo y học cổ truyền, cơm rượu nếp có vị ngọt và cay, tính ấm, tác động lên các kinh mạch gan, tỳ và vị. Tính ấm của nó có thể trừ hàn và bổ dương, trong khi vị ngọt có thể nuôi dưỡng tỳ vị, rất thích hợp để dùng trong mùa đông. Tỳ vị là nền tảng của việc sản sinh khí huyết; chức năng tỳ vị mạnh mẽ tự nhiên dẫn đến sản sinh nhiều khí huyết hơn. Mặt khác, cơm rượu nếp cũng giàu chất sắt, một nguyên liệu quan trọng để tổng hợp hemoglobin. Ăn một ít cơm rượu nếp có thể giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh nhiều hồng cầu hơn, phòng chống thiếu máu. Vì vậy, trong những ngày đông lạnh giá nhất, bạn hãy kết hợp cơm rượu nếp với vài nguyên liệu quen thuộc khác để làm thành món ăn giúp bổ sung khí huyết, bồi bổ và làm ấm cơ thể! Ngay dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 cách chế biến món ăn với cơm rượu nếp ngon miệng.

Món thứ nhất: Trứng hấp cơm rượu nếp và hoàng kỳ

Hoàng kỳ cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng bổ khí huyết. Hấp trứng với hoàng kỳ không chỉ giúp bổ khí huyết mà còn cung cấp một lượng protein nhất định. Hoàng kỳ hấp không làm mất đi chất dinh dưỡng mà còn giúp hương thơm ngấm vào trứng, làm cho trứng trở nên ngon hơn.

Nguyên liệu: 100g cơm rượu nếp, 1 quả trứng gà, 3g rễ hoàng kỳ, 5g táo đỏ, vài hạt kỷ tử và một lượng đường nâu vừa đủ.

Cách làm món trứng hấp cơm rượu nếp và hoàng kỳ

Bước 1: Rửa sạch rễ hoàng kỳ, táo đỏ, kỷ tử rồi để ráo nước. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1/2 lượng rễ hoàng kỳ cùng với cơm rượu nếp vào. Sau đó bạn đập trứng gà lên trên bề mặt cơm rượu nếp. Tiếp theo, thêm táo đỏ và lượng rễ hoàng kỳ còn lại lên trên bề mặt trứng.

Bước 2: Sau đó bạn cho thêm khoảng 150ml nước vào bát đựng các nguyên liệu. Tiếp theo cho nước vào nồi hấp, đặt bát nguyên liệu vào xửng và bật bếp. Hấp món ăn ở lửa lớn trong khoảng 15 phút. Sau đó bạn tắt bếp, thêm kỷ tử và đường nâu vào, khuấy đều để đường tan hoàn toàn là có thể thưởng thức.

Món thứ 2: Cơm rượu nếp vị cam nóng

Vào những ngày đông lạnh giá, chúng ta nên bổ sung trái cây vào khẩu phần ăn mỗi ngày để bổ sung vitamin C và chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người thường lười ăn trái cây trực tiếp vì chúng thường tạo cảm giác quá lạnh. Vì vậy, vào những ngày đông lạnh giá, để bổ sung khí huyết và tăng cường vitamin từ trái cây chúng ta có thể kết hợp nấu cam với cơm rượu nếp. Cơm rượu nếp vị cam khi đem nấu chín sẽ có vị chua ngọt, rất thơm. Nếu bạn chưa từng thử, nhất định phải làm một lần. Nó thực sự rất ngon.

Nguyên liệu: 1 quả cam, 150g cơm rượu nếp, 10g táo đỏ, một ít kỷ tử và một lượng đường phèn vừa đủ.

Cách làm món cơn rượu nếp vị cam nóng

Bước 1: Dùng muối tinh chà xát lên vỏ cam để loại bỏ bớt tinh dầu sau đó rửa sạch. Dùng dao cắt cam thành các lát mỏng. Táo đỏ bạn rửa sạch sau đó loại bỏ hạt và cũng cắt thành các lát. Kỷ tử rửa sạch, để riêng.

Bước 2: Cho cam, táo đỏ, đường phèn, cơm rượu nếp và lượng nước nóng vừa đủ vào nồi. Sau đó bật bếp và đun sôi ở lửa lớn. Khi nước sôi, bạn tắt bếp. Không nên nấu quá lâu, nếu không sẽ mất mùi thơm và giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn. Sau đó cho hạt kỷ tử đã rửa sạch vào là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món thứ 3: Cơm rượu nếp hương hoa mộc

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nhiều người thường không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng và chỉ muốn làm món gì đó thật nhanh gọn. Nhiều người không có thời gian chuẩn bị bữa sáng và chỉ muốn làm món gì đó nhanh gọn. Vào những ngày đông lạnh giá, trước khi rời nhà vượt qua giá rét để đến văn phòng, bạn có thể dùng một bát cơm rượu nếp hương hoa mộc. Hương thơm của hoa mộc và cơm rượu nếp kết hợp với nhau làm cho món canh này càng thêm thơm ngon. Uống một bát nhỏ canh này sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng cho cả ngày!

Nguyên liệu: 150g rượu gạo lên men, 3g hoa mộc.

Cách làm món cơm rượu nếp hương hoa mộc

Chuẩn bị một chiếc bát, cho cơm rượu nếp vào. Sau đó thêm lượng nước sôi vừa đủ vào rồi khuấy đều. Tiếp theo bạn cho hoa mộc khô vào, khuấy đều một lần nữa là có thể dùng được.

Trong những ngày đông lạnh giá nhất, khéo léo kết hợp nguyên liệu là bạn đã có một bát "cơm rượu nếp" cho bữa sáng mỗi ngày vô cùng bổ dưỡng, giúp bổ khí huyết và giữ ấm suốt mùa đông! Dù là món "trứng hấp cơm rượu nếp và hoàng kỳ" hay "cơm rượu nếp vị cam nóng" hoặc "cơm rượu nếp hương hoa mộc" đều là món rất dễ làm, nhanh gọn lại mang hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe.