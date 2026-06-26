Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới
Nàng hậu này gây chú ý khi trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thông báo trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Hành chính công (MPA), chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Chính sách công và Quan hệ quốc tế (SIPA) - trường thành viên của Đại học Columbia. Đây là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chính sách công và quan hệ quốc tế, trực thuộc Columbia University.
Theo thông báo, Bảo Ngọc sẽ nhập học vào mùa hè này. Chương trình cô trúng tuyển thuộc hình thức đào tạo toàn thời gian, yêu cầu học viên phải học trực tiếp. Tuy nhiên, cô đang chuẩn bị cho cuộc thi Miss World lần thứ 73 vào tháng 9 nên bảo lưu sang năm 2027.
"Tôi sẽ cố gắng theo đuổi và tốt nghiệp đúng kỳ hạn trong tương lai" , cô tiết lộ.
Thành tích này được xem là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của cô trong học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động hướng đến phát triển bền vững trong nhiều năm qua.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m86. Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022) tại Ai Cập. Theo công bố của đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam, Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện tham gia Miss World vào tháng 9 tới.
Không chỉ xinh đẹp, Bảo Ngọc còn được nhiều người biết đến với danh xưng “hoa hậu tri thức”. Cô đạt IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 khi còn học THPT. Năm 2022, nàng hậu tốt nghiệp đại học Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc, điểm trung bình tích lũy đạt 3.6/4.0. Lương Thuỳ Linh đang là giảng viên trường Đại học Đại Nam. Cô cũng tiếp tục học chương trình Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Năm 2025, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh). Trước đó, người đẹp gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...
Cũng trong năm 2025, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp”. Cô là một trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia. Ngoài ra, cô chính là nhà sáng lập Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu 13 (hành động vì khí hậu)
Thời gian qua, dự án này triển khai sáng kiến trọng điểm lộ trình trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu, với mục đích trao quyền, nâng cao vai trò, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, thiếu niên, thanh niên trong các chính sách khí hậu. Nàng hậu đã tổ chức thành công các toạ đàm tại 7 trường đại học và trung học phổ thông trên toàn quốc.
Hiện tại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.
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