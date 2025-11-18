Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới
Trong năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp môn, không còn các tổ hợp A01, C00, C01 như năm nay.
Ngày 17/11, Học viện Biên phòng thông tin về các tổ hợp xét tuyển năm 2026. Học viện cho hay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.
Để phù hợp với quy định này, năm 2026, Học viện Biên phòng đưa ra phương án sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán - những môn 100% thí sinh thi tốt nghiệp - làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3.
Trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật.
“Đây là phương án tối ưu và được sự nhất trí của các chuyên gia”, Học viện nêu.
Trong năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh gồm A01, C00, C01, C03, D01. Như vậy năm tới, Học viện sẽ bỏ xét các tổ hợp A01, C00, C01.
Cũng trong năm vừa qua, Học viện xét tuyển theo 3 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT.
