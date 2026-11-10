Hà Nội siết chặt quản lý, điều hành giá cuối năm 2026: Giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội

Diễn dàn 'Văn hóa với doanh nghiệp' 2026: 'Biến' nền tảng văn hóa thành sức mạnh kinh tế và giá trị xã hội GĐXH - Ban Tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (BTC 248) vừa phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp" năm 2026.

Động thái này được đưa ra nhằm phản ứng nhanh trước các biến động thị trường, đặc biệt là với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương vào cuộc đồng bộ, chủ động dự báo cung - cầu, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ trục lợi trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trước biến động của thị trường vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi chặt chẽ nguồn cung và giá bán các mặt hàng trọng yếu như cát, sỏi, đá, đất san lấp, đồng thời làm rõ sự chênh lệch giá giữa mỏ khai thác, bãi tập kết và công trình.

Đối với lĩnh vực giao thông, lực lượng chức năng sẽ rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá cước vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ trông giữ xe, kiên quyết xử lý các trường hợp thu phí vượt mức quy định, đồng thời nghiên cứu phương án đề xuất giảm giá vé xe khách trong hai tháng cuối năm.

Để kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu có văn bản chỉ đạo tăng cường toàn diện các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: Bảo Loan

Nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, Sở Công Thương cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản, theo dõi sát giá vật tư đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, các mặt hàng có tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng như thịt gia súc, gia cầm, trứng, gạo, dầu ăn và nguồn cung năng lượng xăng dầu, điện, khí hóa lỏng đều được đưa vào diện giám sát chặt chẽ.

Công an Thành phố sẽ tạo điều kiện cấp phép cho xe chở hàng thiết yếu lưu thông 24/24h tại khu vực nội thành, kết hợp cùng các lực lượng giải tỏa chợ tạm, trấn áp buôn lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Công tác quản lý giá tại các lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch cũng được siết chặt. Ngành giáo dục kiểm soát nghiêm việc công khai thu chi đầu năm học và giá đồ dùng học tập; ngành y tế rà soát giá thuốc, viện phí và bảo đảm đủ vật tư điều trị; ngành du lịch kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết giá phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống trong mùa lễ hội cuối năm.

Các địa phương có trách nhiệm khảo sát trực tiếp tại các chợ dân sinh, siêu thị và đại lý, kịp thời phát hiện biến động bất thường, mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá để người dân Thủ đô yên tâm mua sắm, đón Tết trọn vẹn.