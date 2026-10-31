Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình lắp điện mặt trời mái nhà: Thủ tục nhận hỗ trợ thế nào?
GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2026-2030.
Quyết sách về hỗ trợ cho các gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là điều kiện cụ thể để nhận khoản tiền hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng và quy trình giải quyết thủ tục tại cơ sở.
Theo Nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình sở hữu nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy định.
Về mức hỗ trợ, đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1kWp, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng.
Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ, dung lượng tối thiểu 1kWh, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng.
Như vậy, hộ gia đình lắp đặt đồng bộ cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.
Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đáp ứng các điều kiện quy định.
Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện được xem xét hỗ trợ thêm. Kinh phí hỗ trợ được chi trả thông qua chủ hộ; việc ủy quyền thực hiện thủ tục theo quy định. Mỗi nhà được hỗ trợ một lần, bảo đảm công khai, đúng đối tượng và tránh trục lợi chính sách.
Sau khi hoàn tất việc mua sắm, lắp đặt và kiểm định kỹ thuật đạt chuẩn an toàn theo quy định, chủ hộ chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ nộp trực tiếp hoặc gửi trực tuyến về UBND cấp xã, phường nơi có nhà ở.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để trực tiếp giải ngân cho người dân.
Người dân chỉ cần xuất trình các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp, hóa đơn chứng từ mua thiết bị đạt quy chuẩn kỹ thuật và biên bản kiểm tra, nghiệm thu an toàn điện, phòng cháy chữa cháy để được xét duyệt và nhận tiền về tài khoản trong thời gian sớm nhất.
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