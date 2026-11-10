Hà Nội: Người tiêu dùng được trang bị 'lá chắn' tự bảo vệ trên không gian mạng

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Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô trong năm 2027.

Chương trình hành động năm 2027 mang thông điệp cốt lõi "Công nghệ trách nhiệm - Tiếp cận công bằng - Tiêu dùng an tâm", tập trung xây dựng một hệ thống bảo vệ toàn diện, giúp người dân chuyển đổi từ vị thế thụ động sang chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro khi mua sắm số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15/3" năm 2027, mở màn cho chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn trên hệ thống màn hình LED, báo chí, truyền hình, nền tảng số lẫn các ấn phẩm trực quan tại tổ dân phố.

Người dân được khuyến khích hình thành thói quen kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín và chủ động phản ánh khi phát hiện hành vi vi phạm quyền lợi.

Trọng tâm xuyên suốt của kế hoạch là trang bị "bộ công cụ kỹ năng số" cho người tiêu dùng.

Thông qua hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng mạng xã hội, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn chi tiết cách phát hiện hàng giả, hàng nhái, nhận diện các chiêu trò gian lận thương mại, thổi phồng chất lượng và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi khi thanh toán hay đặt hàng trực tuyến.

Người dân được khuyến khích hình thành thói quen kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín và chủ động phản ánh khi phát hiện hành vi vi phạm quyền lợi.

Bên cạnh việc phổ biến kỹ năng đại trà, thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế bảo vệ dành riêng cho các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hay cư dân khu vực ngoại thành.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, đồng thời duy trì và tối ưu hóa hệ thống Tổng đài tư vấn nhằm hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và tiếp nhận khiếu nại của người dân nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Song song với việc nâng cao năng lực cho người dân, Hà Nội cũng siết chặt quản lý và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường mạng và mô hình đa cấp.

Thành phố sẽ đẩy mạnh các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời bóc gỡ các hành vi trục lợi, bảo đảm một thị trường số minh bạch, an toàn và văn minh cho cộng đồng.

