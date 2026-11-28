Dấu ấn các NSND qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô
GĐXH - Gần 200 hình ảnh tại triển lãm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) đưa khán giả gặp lại Hà Nội qua các thời kỳ, đồng thời giới thiệu những nghệ sĩ đã lưu giữ ký ức Thủ đô trên màn ảnh.
Triển lãm "Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô" diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), nhằm tri ân những thế hệ nghệ sĩ có đóng góp cho điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là những người đã làm nên các thước phim về Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, triển lãm là hoạt động có giá trị thiết thực trong khuôn khổ HANIFF VIII. Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những năm tháng kháng chiến hào hùng, tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, hình ảnh Hà Nội đã được phản ánh sinh động qua nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.
Đằng sau những tác phẩm ấy là tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có các NSND tiêu biểu như: Ngô Mạnh Lân, Bùi Đình Hạc, Hải Ninh, Bạch Diệp, Đức Hoàn, Đặng Nhật Minh, Trần Văn Thủy... Các nghệ sĩ đã góp phần lưu giữ những dấu mốc lịch sử, những giá trị văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội trên màn ảnh, để những hình ảnh, ký ức ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.
Vì vậy, triển lãm không đơn thuần là hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu điện ảnh mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ; là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn, trân trọng hơn những giá trị của điện ảnh dân tộc và văn hóa Thủ đô.
Triển lãm "Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô" gồm 3 chủ đề.
Chủ đề 1 "Giới thiệu không gian nhận diện HANIFF" trưng bày hình ảnh bộ nhận diện từ lần thứ I đến lần thứ VIII là dịp nhìn lại hành trình phát triển của HANIFF, đồng thời tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.
Chủ đề 2 "Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội" trưng bày chân dung các NSND ở ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyền hình và phim tài liệu. Đây là những người đã góp phần làm nên những tác phẩm về ghi lại diện mạo của Thủ đô qua từng thời kỳ, phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Chủ đề 3 "Trưng bày poster phim Việt Nam đương đại" giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại (gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn) được chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của HANIFF VIII.
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