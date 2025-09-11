Hội thảo khoa học 'Tấm vé sức khỏe' cho người cao tuổi

Hội thảo về dinh dưỡng phục hồi sau bệnh và tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi trong giai đoạn lão hóa miễn dịch.

Với mong muốn góp phần tăng cường sức khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, hội thảo dinh dưỡng khoa học "Trao tặng Tấm vé sức khoẻ" đã thu hút sự tham dự của các khách mời là người cao tuổi, người đang chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.

Tại buổi hội thảo các khách mời được tham gia gói khám bệnh chuyên sâu gồm: Nội khoa và Ngoại khoa, Siêu âm, xét nghiệm máu miễn phí từ các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, đồng thời được các chuyên gia tư vấn để trang bị thêm những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng phục hồi sau bệnh và tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi trong giai đoạn lão hóa miễn dịch.

"Mặc dù gia đình không thiếu điều kiện để quan tâm sức khỏe hay bữa ăn hàng ngày cho ba má nhưng hôm nay được các y bác sĩ tư vấn tôi mới thấy dinh dưỡng hàng ngày rất quan trọng, mình phải quan tâm đúng cái mà ba mẹ mình cần là dinh dưỡng hợp lý", chị Minh Hảo, (P.Cao Lãnh) cho biết.

Theo các chuyên gia, người cao tuổi là nhóm người có nguy cơ đối mặt với những bệnh lý tim mạch, huyết áp, tai biến, đột quỵ và các bệnh lây nhiễm khác do hệ miễn dịch suy giảm..

Để tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn cao niên, các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt hay mất cân bằng dinh dưỡng, tự đó hạn chế mắc phải các bệnh lý chuyển hóa mạn tính như tiểu đường, mỡ máu, bệnh lý xương khớp, chất lượng giấc ngủ kém ... làm giảm chất lượng cuộc sống.

Mặt khác, một số chất dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá, duy trì sức khỏe hệ tim mạch và cơ xương khớp hiệu quả cũng được chuyên gia khuyến nghị bổ sung hàng ngày để giúp loại bỏ và phòng ngừa những vấn đề sức khỏe từ rất sớm cho người cao tuổi.

Các khách mời được thăm khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí.

"Tôi là khách hàng trung thành với CaloSure* trong nhiều năm nay, tôi lựa chọn bổ sung cho ba má của cả 2 bên vợ chồng mình, hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho sức khoẻ". Anh Cao Ngọc Lắm, (P.Mỹ Ngãi) tâm sự.

Là một trong những nhãn hàng uy tín lâu năm trên thị trường, CaloSure được nhiều người tiêu dùng tin chọn như là khẩu phần ăn bổ sung hàng ngày, phù hợp hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cân đối và hợp lý trong giai đoạn lão hóa miễn dịch.

"Hội thảo dinh dưỡng khoa học kết hợp thăm khám chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là hoạt động rất nhân văn, rất thiết thực cho người cao tuổi, được thăm khám miễn phí tại bệnh viện chuyên khoa. Thông qua chương trình chúng tôi cũng muốn gửi đến các khách hàng của mình thông điệp của Thế Giới Sữa là Chăm sóc sức khỏe, gắn kết yêu thương", Ông Nguyễn Thái Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Thế Giới Sữa chia sẻ.

Nhân dịp Vu Lan, nhãn hàng CaloSure America mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi "An cho mẹ, Vững tâm con" . Từ ngày 1/8/2025 đến 30/9/2025, khi khách hàng xác thực thành công các sản phẩm CaloSure America hoặc CaloSure America+ được tặng 1 thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng. Chương trình "An cho mẹ, Vững tâm con" do nhãn hàng CaloSure thực hiện, dành cho các khách hàng có cài đặt ứng dụng VitaDairy Đổi Muỗng Nhận Quà, Chung Tay Vun Bồi Hành Tinh Xanh. Xem thêm chương trình tại: https://vitadairy.vn/an-cho-me-vung-tam-cho-con-cung-calosure-v13t116.html

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hoàng Tài (VitaDairy)