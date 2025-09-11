Hội thảo khoa học 'Tấm vé sức khỏe' cho người cao tuổi
Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, Đồng Tháp, đã diễn ra hội thảo dinh dưỡng với chủ đề Trao tặng tấm vé sức khỏe từ CaloSure America – Hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tăng cường đề kháng. Chương trình do Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam và hệ thống Thế Giới Sữa cùng Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí tổ chức.
Với mong muốn góp phần tăng cường sức khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, hội thảo dinh dưỡng khoa học "Trao tặng Tấm vé sức khoẻ" đã thu hút sự tham dự của các khách mời là người cao tuổi, người đang chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
Tại buổi hội thảo các khách mời được tham gia gói khám bệnh chuyên sâu gồm: Nội khoa và Ngoại khoa, Siêu âm, xét nghiệm máu miễn phí từ các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, đồng thời được các chuyên gia tư vấn để trang bị thêm những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng phục hồi sau bệnh và tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi trong giai đoạn lão hóa miễn dịch.
"Mặc dù gia đình không thiếu điều kiện để quan tâm sức khỏe hay bữa ăn hàng ngày cho ba má nhưng hôm nay được các y bác sĩ tư vấn tôi mới thấy dinh dưỡng hàng ngày rất quan trọng, mình phải quan tâm đúng cái mà ba mẹ mình cần là dinh dưỡng hợp lý", chị Minh Hảo, (P.Cao Lãnh) cho biết.
Theo các chuyên gia, người cao tuổi là nhóm người có nguy cơ đối mặt với những bệnh lý tim mạch, huyết áp, tai biến, đột quỵ và các bệnh lây nhiễm khác do hệ miễn dịch suy giảm..
Để tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn cao niên, các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt hay mất cân bằng dinh dưỡng, tự đó hạn chế mắc phải các bệnh lý chuyển hóa mạn tính như tiểu đường, mỡ máu, bệnh lý xương khớp, chất lượng giấc ngủ kém ... làm giảm chất lượng cuộc sống.
Mặt khác, một số chất dinh dưỡng có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá, duy trì sức khỏe hệ tim mạch và cơ xương khớp hiệu quả cũng được chuyên gia khuyến nghị bổ sung hàng ngày để giúp loại bỏ và phòng ngừa những vấn đề sức khỏe từ rất sớm cho người cao tuổi.
"Tôi là khách hàng trung thành với CaloSure* trong nhiều năm nay, tôi lựa chọn bổ sung cho ba má của cả 2 bên vợ chồng mình, hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho sức khoẻ". Anh Cao Ngọc Lắm, (P.Mỹ Ngãi) tâm sự.
Là một trong những nhãn hàng uy tín lâu năm trên thị trường, CaloSure được nhiều người tiêu dùng tin chọn như là khẩu phần ăn bổ sung hàng ngày, phù hợp hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cân đối và hợp lý trong giai đoạn lão hóa miễn dịch.
"Hội thảo dinh dưỡng khoa học kết hợp thăm khám chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là hoạt động rất nhân văn, rất thiết thực cho người cao tuổi, được thăm khám miễn phí tại bệnh viện chuyên khoa. Thông qua chương trình chúng tôi cũng muốn gửi đến các khách hàng của mình thông điệp của Thế Giới Sữa là Chăm sóc sức khỏe, gắn kết yêu thương", Ông Nguyễn Thái Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Phát triển Thế Giới Sữa chia sẻ.
|
Nhân dịp Vu Lan, nhãn hàng CaloSure America mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi "An cho mẹ, Vững tâm con" .
Từ ngày 1/8/2025 đến 30/9/2025, khi khách hàng xác thực thành công các sản phẩm CaloSure America hoặc CaloSure America+ được tặng 1 thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng.
Chương trình "An cho mẹ, Vững tâm con" do nhãn hàng CaloSure thực hiện, dành cho các khách hàng có cài đặt ứng dụng VitaDairy Đổi Muỗng Nhận Quà, Chung Tay Vun Bồi Hành Tinh Xanh.
Xem thêm chương trình tại: https://vitadairy.vn/an-cho-me-vung-tam-cho-con-cung-calosure-v13t116.html
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Hoàng Tài (VitaDairy)
7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.
10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểmBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.
Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặpBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.
8 thói quen là 'thủ phạm' hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!Sống khỏe - 6 giờ trước
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ở cùng độ tuổi nhưng có người già quá nhanh, có người lại trẻ rất lâu chưa? Thói quen hàng ngày chính là một trong những câu trả lời.
"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!
Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.
Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.
Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng, cho thấy nguy cơ mắc Whitmore có thể xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt vào mùa mưa.
Chăm sóc sức khỏe chủ động - Xu hướng tất yếuSống khỏe - 1 ngày trước
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và áp lực cao, việc tăng cường sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam. Thay vì chờ đến khi có vấn đề sức khỏe mới tìm cách khắc phục, người tiêu dùng thông minh ngày nay đã chủ động đầu tư vào việc duy trì và nâng cao thể trạng từ sớm.
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trúY tế - 1 ngày trước
Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.
9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.