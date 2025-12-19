Loại rau vào vụ đang bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ăn rau súp lơ có tác động gì đến sự phát triển của tế bào ung thư?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, chế độ ăn giàu rau củ quả có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Trong đó, rau họ cải như súp lơ được đánh giá cao nhờ chứa các hợp chất thực vật (phytochemical) có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Ảnh minh họa.

Đánh giá năm 2021 của Trường Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc) dựa trên 131 nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do – yếu tố gây tổn thương tế bào và thúc đẩy ung thư cùng nhiều bệnh mạn tính khác. Súp lơ là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa như flavonoid, quercetin, anthoxanthin và phytochemical, giúp bảo vệ tế bào khỏi quá trình oxy hóa và lão hóa.

Ngoài ra, nghiên cứu của các trường đại học tại Mỹ và Nhật Bản cho thấy, ăn rau họ cải có đặc tính chống viêm và có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi, vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng. Các hợp chất glucosinolates trong súp lơ khi được chuyển hóa có thể ức chế sự phát triển của tế bào ác tính.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn súp lơ đúng cách và kết hợp lối sống lành mạnh có thể góp phần phòng ngừa ung thư từ sớm.

Không ăn rau súp lơ trong những trường hợp sau

Không ăn nếu súp lơ bị mốc

Hoa súp lơ trắng thường dễ phát hiện bị nấm mốc gây đổi màu trên hoa. Nếu gặp súp lơ bị nấm, khi ăn bạn phải cắt bỏ, tuyệt đối không ăn phần nấm mốc này vì sẽ không tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, trên bề mặt hoa lơ, nhưng bông hoa nhỏ li ti này nếu xuất hiện màu vàng thì chứng tỏ nó đang bắt đầu bị phân hủy, hoặc nếu phát hiện súp lơ bị mềm thì tốt nhất nên mạnh dạn loại bỏ, không ăn.

Không ăn súp lơ trái vụ

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi mua súp lơ không đúng vụ rất dễ bị nhiễm thuốc khích thích tăng trưởng, hoặc thuốc trừ sâu. Tốt nhất khi ăn cần chọn thời điểm thích hợp để chọn rau cho đúng vụ.

Súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10, trong khi súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hằng năm. Bạn nên mua vào mùa chúng nở rộ để được an toàn nhất.

Không vứt bỏ cuống của rau súp lơ

Có không ít người trong chúng ta thường xuyên cắt bỏ phần cuống của cây súp lơ vì nghĩ rằng phần cuống không chứa dinh dưỡng giúp ích cho cơ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần cuống là một bộ phận chứa nhiều chất xơ hơn cả so với bông cải, thậm chí, khi được nấu lên, nó còn có vị ngọt hơn phần bông cải.

Vì vậy, bạn nên chế biến cả phần cuống, phần này thích hợp nhất trong các món xào, súp và salad.

Không vứt bỏ lá non

Đối với súp lơ xanh, nhiều người có thói quen vứt bỏ lá, đây cũng là một sai lầm làm thất thoát nhiều chất dinh dưỡng. Trong khi so với các bộ phận khác thì trong lá của súp lơ có chứa hàm lượng beta-carotene rất cao. Chất này hoạt động tương tự như chất chống oxy hóa và chống lại các bệnh ung thư. Bên cạnh đó, nó cũng chứa rất nhiều lượng vitamin A, C.

Ăn súp lơ thế nào để giữ được chất ngăn ngừa tế bào ung thư?

Ảnh minh họa.

Ưu tiên hấp, luôc: Súp lơ nên luộc, luộc, hấp vừa chín, vì nấu quá lâu có thể làm mất đi các hợp chất chống oxy hóa và glucosinolates trong súp lơ.

Ăn đều đặn, không cần quá nhiều: Mỗi tuần 3–4 bữa rau họ cải (súp lơ xanh, súp lơ trắng, bắp cải, cải thìa…) là đủ để mang lại lợi ích sức khỏe.

Kết hợp đa dạng rau củ: Súp lơ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được ăn cùng các loại rau giàu vitamin C, carotenoid và chất xơ.

Không xem là “thuốc chữa ung thư”: Súp lơ chỉ có vai trò giảm nguy cơ và hỗ trợ phòng bệnh, không thay thế điều trị y khoa.

Lưu ý: Người có bệnh tuyến giáp nên ăn vừa phải, tránh ăn quá nhiều súp lơ sống trong thời gian dài.

