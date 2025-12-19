Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nam bệnh nhân 61 tuổi, ở Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ có tiền sử lao phổi, lạm dụng rượu, xuất hiện ho, sốt, khó thở nên được đưa vào Trung tâm Y tế Thanh Thủy điều trị.

Do tình trạng diễn tiến nặng, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng kích thích, vật vã, khó thở nhiều, sốc nặng, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao…

Kết quả xét nghiệm ghi nhận toan chuyển hóa, suy đa tạng, nhiễm trùng – nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu. Hình ảnh chụp CT ngực cho thấy có áp-xe phổi trái lớn, tràn dịch màng phổi phải.

Người bệnh được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu đã xử trí khẩn cấp can thiệp cấp cứu – hồi sức chuyên sâu: đặt ống nội khí quản, thở máy chuyên sâu; lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ; thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO và mời hội chẩn chuyên khoa; dẫn lưu màng phổi tại giường dưới hướng dẫn siêu âm; sử dụng kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng tĩnh mạch kết hợp dinh dưỡng đường tiêu hóa…

Sau 2 ngày điều trị, dù được hồi sức tích cực nhưng tình trạng giảm oxy máu, shock cải thiện chậm, có lúc tưởng chừng người bệnh không qua khỏi, gia đình đã có ý định xin chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị. Tuy nhiên, được sự tư vấn, thuyết phục của các bác sĩ, gia đình đã đặt trọn niềm tin vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và quyết định để người bệnh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện.

Sau 7 ngày nỗ lực điều trị tích cực để giành lại sự sống cho người bệnh, với đầy đủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và máy móc hiện đại, cùng 04 lần lọc máu, 03 lần nội soi phế quản tại giường, tình trạng người bệnh đã chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân huyết áp ổn định, hết sốt, tình trạng nhiễm trùng giảm; chức năng hô hấp phục hồi tốt; ổ áp-xe phổi thu nhỏ dần và được rút ống nội khí quản.

Sau 15 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.



