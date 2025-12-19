Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
GĐXH - Bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu... có tiền sử mắc bệnh lao phổi và lạm dụng rượu.
Nam bệnh nhân 61 tuổi, ở Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ có tiền sử lao phổi, lạm dụng rượu, xuất hiện ho, sốt, khó thở nên được đưa vào Trung tâm Y tế Thanh Thủy điều trị.
Do tình trạng diễn tiến nặng, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng kích thích, vật vã, khó thở nhiều, sốc nặng, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao…
Kết quả xét nghiệm ghi nhận toan chuyển hóa, suy đa tạng, nhiễm trùng – nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu. Hình ảnh chụp CT ngực cho thấy có áp-xe phổi trái lớn, tràn dịch màng phổi phải.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu đã xử trí khẩn cấp can thiệp cấp cứu – hồi sức chuyên sâu: đặt ống nội khí quản, thở máy chuyên sâu; lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ; thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO và mời hội chẩn chuyên khoa; dẫn lưu màng phổi tại giường dưới hướng dẫn siêu âm; sử dụng kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng tĩnh mạch kết hợp dinh dưỡng đường tiêu hóa…
Sau 2 ngày điều trị, dù được hồi sức tích cực nhưng tình trạng giảm oxy máu, shock cải thiện chậm, có lúc tưởng chừng người bệnh không qua khỏi, gia đình đã có ý định xin chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị. Tuy nhiên, được sự tư vấn, thuyết phục của các bác sĩ, gia đình đã đặt trọn niềm tin vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và quyết định để người bệnh tiếp tục điều trị tại Bệnh viện.
Sau 7 ngày nỗ lực điều trị tích cực để giành lại sự sống cho người bệnh, với đầy đủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và máy móc hiện đại, cùng 04 lần lọc máu, 03 lần nội soi phế quản tại giường, tình trạng người bệnh đã chuyển biến tích cực.
Bệnh nhân huyết áp ổn định, hết sốt, tình trạng nhiễm trùng giảm; chức năng hô hấp phục hồi tốt; ổ áp-xe phổi thu nhỏ dần và được rút ống nội khí quản.
Sau 15 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.
Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhàBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấpBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.
Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quanBệnh thường gặp - 4 ngày trước
Những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan rất đa dạng và có thể xuất hiện từ rất sớm. Điều quan trọng là bạn nhận biết được để có cách xử trí kịp thời.
Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường nàyBệnh thường gặp - 4 ngày trước
Không phải đau ngực, đây mới là triệu chứng bạn cần để ý để phát hiện sớm ung thư phổi.
6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toànBệnh thường gặp - 5 ngày trước
Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.