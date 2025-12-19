7 thói quen nuôi dưỡng tế bào ung thư trong bếp nhà bạn, thói quen thứ 3 rất nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Một trong những nguyên nhân gây tế bào ung thư trong gian bếp nhà bạn là không dùng máy hút mùi hoặc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu.
Không gian bếp là nơi để cả nhà quây quần đoàn tự, cùng thưởng thức những bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, cũng chính trong căn bếp nhà bạn lại là nơi tiềm ẩn tế bào ung thư.
Tế bào ung thư do: Đóng kín cửa khi nấu ăn
Một số người thường có thói quen đóng kín cửa khi nấu nướng để ngăn mùi lan ra các phòng khác. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rằng cách làm này không hợp lý và thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe.
Trong không gian kín, khói từ quá trình nấu nướng sẽ tập trung lại và chúng ta có thể hít phải lượng lớn khói dầu. Việc này gây hại cho hệ thống hô hấp, đặc biệt là phổi. Từ đó có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như viêm phổi, viêm đường hô hấp, ung thư phổi,...
Để dầu sôi đến bốc khói
Theo Cơ quan Nghiên cứu quốc tế về ung thư thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói từ dầu ăn được xếp loại vào nhóm 2A - Nhóm các chất có khả năng gây ung thư.
Việc đun dầu sôi đến bốc khói còn có thể làm sản sinh ra các chất nguy hiểm, nổi bật là benzopyrene và peroxide. Khi các chất này xâm nhập vào cơ thể con người, chúng sẽ làm thay đổi cấu trúc và chức năng của DNA trong các tế bào, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhất là ung thư phổi.
Không dùng hoặc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu
Máy hút mùi giúp loại bỏ hơi dầu mỡ, hơi khói và các hạt bụi có thể tạo ra trong quá trình nấu ăn. Việc không dùng máy hút mùi hoặc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu có thể khiến cho không gian xung quanh nhà bếp trở nên ngột ngạt và ô nhiễm.
Khi hít các hơi này vào phổi thường xuyên, bạn có thể mắc các vấn đề về hô hấp, thậm chí là ung thư phổi.
Sử dụng dầu ép thủ công không đúng cách
Trong quan niệm của nhiều người lớn tuổi, dầu ép thủ công được xem là "nguyên chất, tốt cho sức khỏe". Thực tế, loại dầu này tiềm ẩn không ít rủi ro. Do không qua tinh luyện, dầu chứa nhiều tạp chất, điểm bốc khói thấp, rất dễ sinh nhiều khói khi nấu, làm tăng nguy cơ ung thư phổi.
Nguy hiểm hơn, nguyên liệu ép dầu có thể bị mốc trong quá trình bảo quản, nếu nhiễm aflatoxin, một độc tố nấm mốc mạnh, thì việc sử dụng lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư gan.
Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần
Nhiều người có thói quen tái sử dụng dầu chiên rán lại nhiều lần. Khi dầu bị đun nóng lặp đi lặp lại, sẽ sản sinh nhiều chất gây ung thư và axit béo trans, không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch.
Dầu thừa không phải tuyệt đối không được dùng lại, nhưng chỉ nên sử dụng khi dầu còn nhạt màu, ít cặn, được để lắng và lọc sạch, bảo quản kín, dùng hết trong thời gian ngắn, tốt nhất không quá 3 ngày.
Không rửa kỹ xoong nồi khi chuyển món
Thói quen sử dụng cùng một chiếc nồi để nấu nhiều món khác nhau nhưng không rửa sạch se xảy ra ở nhiều người, với tâm lý nồi vẫn sạch.
Tuy nhiên, khi bạn không rửa sạch nồi, chảo sau mỗi món ăn, các dư lượng thực phẩm và chất béo từ món ăn trước đó vẫn còn trong nồi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng chiếc nồi đó và làm nóng, các dư lượng này cũng sẽ bị nấu lên và tạo ra chất benzopyrene, một chất gây ung thư nguy hiểm.
Nêm quá nhiều muối
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày, nhưng thực tế, lượng muối tiêu thụ trung bình của nhiều gia đình cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mức này.
Ăn mặn không chỉ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, loãng xương mà còn gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Muối kích thích làm bong tróc các tế bào bảo vệ thành dạ dày, từ đó tăng nguy cơ viêm dạ dày và lâu dài có thể dẫn đến ung thư dạ dày.
