5 việc nên làm để ngăn ngừa tế bào ung thư
GĐXH - Bạn không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư, nguy cơ ung thư, nhưng lại có thể thực hiện một số việc đơn giản để giảm nguy cơ mắc bệnh này.
Tế bào ung thư: Khi nào phát triển thành ung thư?
Theo nghiên cứu khoa học, cơ thể của chúng ta liên tục sản sinh ra các tế bào mới, trong đó một số tế bào có DNA bị hư hỏng, sản sinh có tế bào ung thư, nhưng không có nghĩa chúng sẽ trở thành ung thư.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, một tế bào khỏe mạnh bình thường có một vòng đời phát triển, phân chia và chết đi. Tế bào ung thư là không tuân theo chu kỳ bình thường này. Thay vì chết đi theo chu kỳ bình thường, các tế bào ung thư lại sinh ra nhiều tế bào bất thường hơn có thể xâm lấn các mô lân cận. Chúng cũng có thể di chuyển theo hệ thống máu và bạch huyết đến các bộ phận khác của cơ thể.
Bình thường các tế bào có DNA bị hư hỏng sẽ tự sửa chữa hoặc chết đi do quá trình apoptosis. Tiềm năng ung thư chỉ xảy ra khi cả hai quá trình đó đều không xảy ra.
Các tế bào ung thư nhân lên tạo thành khối u và di căn vào mô xung quanh. Các tế bào này cũng có thể thoát ra khỏi khối u và di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể.
5 việc nên làm để ngăn ngừa tế bào ung thư
Sàng lọc ung thư
Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.
Nói không với rượu bia, thuốc lá
Các chất gây kích thích như đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.
Với thuốc lá bao gồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói cũng cần hạn chế tối đa để phòng nguy cơ ung thư.
Bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời
Tránh tia UV bằng cách che phủ da và sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF ít nhất là 30. Không nên phơi nắng vào giữa buổi trưa và không sử dụng giường tắm nắng hoặc đèn tắm nắng.
Chế độ ăn uống lành mạnh
Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.
Tập thể dục thường xuyên
Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.
Ai nên tầm soát ung thư?
Việc tầm soát ung thư giúp phát hiện sớm ung thư hoặc các tiền ung thư nhằm can thiệp sớm, hạn chế sự tiến triển của bệnh. Mỗi bệnh ung thư thường gặp ở nhóm đối tượng khác nhau. Khuyến nghị nên sàng lọc ung thư theo từng độ tuổi:
- Từ 25 đến 39 tuổi: Sàng lọc ung thư cổ tử cung.
- Từ 40 đến 49 tuổi: Sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng.
- Trên 50 tuổi: Sàng lọc ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt.
Lưu ý rằng nhiều người có nguy cơ mắc ung thư cao hơn những người trong cùng lứa tuổi do thói quen, lối sống không lành mạnh hoặc do vấn đề di truyền.
Nếu có các yếu tố nguy cơ cao, bạn cần được làm các xét nghiệm sàng lọc ung thư sớm hơn. Do đó bạn nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để tiến hành các xét nghiệm kiểm tra phù hợp nhất.
