Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh
GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Tế bào ung thư hình thành thế nào?
Ung thư là một bệnh lý xảy ra khi các tế bào trong cơ thể tăng sinh mất kiểm soát, không tuân theo cơ chế chết tế bào tự nhiên (apoptosis). Sự phát triển bất thường này dẫn đến việc hình thành các khối u ác tính, có thể xâm lấn, phá hủy các mô khỏe mạnh xung quanh.
Nguy hiểm hơn, trong nhiều trường hợp, tế bào ung thư có thể di căn – tức là lan rộng sang các cơ quan khác thông qua hệ bạch huyết hoặc đường máu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Trong điều trị ung thư hiện đại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng. Trong đó, phương pháp tăng nhiệt độ được xem là đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả trong việc tăng cường hiệu quả điều trị ung thư của hóa trị và xạ trị liều cao.
Vì sao tế bào ung thư bị tiêu diệt khi tăng nhiệt?
Hiện nay việc điều trị ung thư dựa vào phương pháp hóa trị hoặc xạ trị. Các tế bào ung thư sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, giúp hỗ trợ cho quá trình xạ trị và hoá trị liệu diễn ra thuận lợi hơn.
Theo giải thích của các chuyên gia, khi nhiệt độ cao, các tế bào gốc ung thư nhạy cảm hơn với các bức xạ. Nhiệt độ sẽ can thiệp làm ảnh hưởng đến khả năng tự sửa chữa của các tế bào ung thư trước tác động của bức xạ. Dưới tác động của nhiệt độ, thuốc hoá trị sẽ cho hiệu quả cao hơn.
Nhiệt độ cao khiến cho lượng máu đến khối u tăng cao, dẫn đến các tế bào ác tính này trở nên nhạy cảm hơn với xạ trị và hoá trị. Nhiệt độ cao giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể để chống lại tác động của các tế bào ung thư.
Theo thống kê, việc kết hợp sử dụng nhiệt độ trong điều trị sẽ giúp cải thiện hiệu quả của xạ trị lên đến 50% so với phương pháp đơn thuần. Thay vì phải tìm cách để tiêu diệt triệt để các tế bào ung thư thì sự tác động của nhiệt độ ở mức độ vừa phải sẽ khiến cho các tế bào này nhạy cảm hơn và dễ dàng bị phá huỷ với hóa trị và xạ trị. Đồng thời với mức nhiệt độ cao cũng khiến cho các tế bào đột biến trở nên nhạy cảm hơn với xạ trị và hoá trị.
Tăng thân nhiệt điều trị ung thư bằng cách nào?
Trong điều trị bệnh ung thư, liệu pháp tăng thân nhiệt là phương pháp đẩy nhiệt độ một phần cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể người bệnh lên cao hơn giới hạn bình thường (từ 37 độ C lên 40 đến 45 độ C) để đốt nóng các khối u, gây độc tế bào trực tiếp và tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm ảnh hưởng, hư hại đến các tế bào bình thường.
Liệu pháp tăng thân nhiệt giúp làm tăng mức độ nhạy cảm của các tế bào ung thư đối với hóa trị cũng như tia xạ trị và kích thích miễn dịch ở người bệnh. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thử nghiệm liệu pháp tăng thân nhiệt điều trị ung thư ở bệnh nhân giai đoạn 3 ung thư vú, ung thư hạch cổ, ung thư thực quản, ung thư cổ tử cung, ung thư mô đệm thần kinh... và thấy rằng tăng thân nhiệt giúp tăng tỷ lệ sống cho bệnh nhân trong điều trị bệnh ung thư.
Liệu pháp tăng thân nhiệt điều trị ung thư gồm 3 loại là toàn thân, tại khối u, khu trú vùng. Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng khoảng vài năm gần đây, với sự phát triển của máy móc công nghệ kỹ thuật cao, liệu pháp này nhận được sự quan tâm trở lại.
Chế độ sinh hoạt lành mạnh phòng ngừa tế bào ung thư
- Giữ một lối sống lành mạnh, bao gồm việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn để duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.
- Tránh tiếp xúc với các chất gây ung thư như thuốc lá và các chất độc hại khác trong môi trường.
- Tìm hiểu về biểu hiện ban đầu khi tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể và đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm căn bệnh.
