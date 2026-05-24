Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.
Trúng Vietlott tiền tỷ
Theo đó, vào tối 24/5/2026, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 kỳ quay #01514 với giá trị giải thưởng lên tới 36,108,182,500 đồng.
Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 04-08-09-14-25-42.
Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 23 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1,418 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 23,640 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.
Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp về hơn 3,6 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.
Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.
Trước đó, vào ngày tối 16/4, giải Jackpot của xổ số Power 6/55 trị giá gần 92 tỷ đồng đã có người trúng.
Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 24/4 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 19 tỷ đồng.
Vietlott Mega 6/45 là gì?
Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
Nắng nóng đỉnh điểm, thiết bị làm mát nào đang được người tiêu dùng Việt ưu tiên lựa chọn?Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt máy, quạt hơi nước, tủ lạnh,…đang nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng khi thời tiết bước vào đợt nắng nóng cao điểm.
Những loại cá biển xịn, khó nuôi công nghiệp, ít xương, giàu canxi, giá phải chăng bán đầy chợ ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Giá cả phải chăng, hợp túi tiền của nhiều người, lại giàu canxi, omega-3, khoáng chất, protein. Điều khiến nhiều người tiêu dùng ưa chuộng ở cá mú, cá thu, cá đuối là loại cá thường ít xương, là hàng biển xịn, khó nhân tạo.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 24/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giớiGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Với vàng nhẫn, các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng giao dịch quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).
Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.
Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị emGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có vóc đáng nhỏ nhắn, thiết kế ‘nét’ hơn Honda Vision, động cơ dung tích 125cc như SH Mode.
MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 177 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 386 triệu đồng, được xem là ‘đối trọng’ mới của Mitsubishi Xpander.
Nhà vườn Đảo Vua - Tài sản ven sông khan hiếm dành cho giới tinh hoa tại trung tâm mới của Hải PhòngSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Sở hữu vị thế đảo đô thị duy nhất tại miền Bắc, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng cộng đồng cư dân ngày một đông đảo, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Tại đây, nhà vườn ven sông Đảo Vua đang được đặc biệt săn đón.
SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm cóGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.