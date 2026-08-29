Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Quốc khánh 2/9

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2833/TTTN-XD về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Công văn gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu; thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu.

Theo đó, thực hiện Công điện hỏa tốc số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6897/BCT-VP ngày 26/8/2026 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương, giao nhận hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ).

Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải, chủ động phương án điều tiết nguồn hàng linh hoạt giữa các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu du lịch, cửa ngõ đô thị lớn. Chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý/nhượng quyền duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký, niêm yết; nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có Văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận rủi ro trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường.

Việc chủ động nguồn hàng từ khâu sản xuất, nhập hàng đến phân phối và bán lẻ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.