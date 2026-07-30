Hôm nay (30/7/2026): Giá xăng dầu trong nước có sự thay đổi lớn

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 30/7/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.388 đồng/lít (tăng 1.500 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 471 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.859 đồng/lít (tăng 1.424 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.624 đồng/lít (tăng 1.856 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.478 đồng/kg (tăng 916 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 500 đồng/lít, dầu diesel là 1.000 đồng và dầu mazut 500 đồng/lít.

Nhu vậy, giá xăng dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 22.388 +1.500 Xăng E10 RON 95 22.859 +1.424 Dầu diesel 27.624 +1.856 Dầu mazut 16.478 +916

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 15h ngày 30/7/2026.



Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt nhưng sau đó có dấu hiệu bùng phát trở lại; Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự có dấu hiệu lan rộng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ, Saudi Arabia và các nhóm vũ trang tại Iraq được Iran hậu thuẫn có các cuộc tấn công lẫn nhau; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7/2026 và kỳ điều hành ngày 30/7/2026 là: 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 30/7/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.645 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.388 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.168 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.859 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 34.206 VNĐ/lít; Lào: 38.868 VNĐ/lít; Trung Quốc: 27.189 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.624 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới (trừ giá dầu cao hơn Trung Quốc 435 đồng).

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Công văn số 2371/TTTN-NV ngày 23/7/2026 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu, nhất là dầu DO (dầu diesel) có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp.

Trong đó, tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu mặt hàng xăng dầu, trọng tâm là dầu DO. Phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế mặt hàng xăng dầu tại từng cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) như: Găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng/chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Cùng đó, đôn đốc các thương nhân đảm bảo nguồn cung và duy trì bán hàng; đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường. Yêu cầu toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.