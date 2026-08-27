Giá xăng dầu có sự thay đổi mới trước dịp nghỉ lễ 2/9

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Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 27/8/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.763 đồng/lít (giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.602 đồng/lít (giảm 66 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.084 đồng/lít (giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.140 đồng/kg (tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm ở một số mặt hàng.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với dầu diesel là 200 đồng/lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 21.763 -70 Xăng E10 RON 95 22.602 -66 Dầu diesel 28.084 -459 Dầu mazut 18.140 +451

Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Iran; Iran và Oman trao đổi, thảo luận chi tiết các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 20/8/2026 và kỳ điều hành ngày 27/8/2026 là: 112,398 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,24%); 116,318 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,23%); 156,488 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 2,39%); 611,508 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,910 USD/tấn, tương đương tăng 3.02%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 27/8/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 29.533 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.856 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.657 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.602 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 30.081 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.811 VNĐ/lít; Lào: 38.184 VNĐ/lít; Trung Quốc: 28.640 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.084 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.