Những lưu ý đặc biệt quan trọng liên quan đến sim điện thoại từ cơ quan công an

5 lưu ý đặc biệt quan trọng liên quan đến sim điện thoại từ công an

Hiện nay tình trạng sử dụng sim không chính chủ, sim rác, thậm chí mua, bán, cho thuê hoặc sử dụng sim vào các hoạt động vi phạm pháp luật và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng vẫn còn diễn ra khá phổ biến, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhất là trong bối cảnh thời đại số ngày càng phát triển. Sim điện thoại không đơn thuần chỉ là phương tiện kết nối thông tin mà còn là đầu mối quan trọng gắn kết trực tiếp với nhiều dịch vụ thiết yếu khác như định danh tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, giao dịch điện tảng và nhiều dịch vụ khác trên nền tảng số. Đây cũng là nội dung được nhắc đến trên Cổng thông tin điện tử cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn mới đây. Cơ quan công an đẩy mạnh tăng cường quản lý SIM, chuẩn hóa thông tin thuê bao và nâng cao ý thức của người dân là yêu cầu cần thiết, góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, lành mạnh và bảo đảm an ninh, trật tự.

Những lưu ý đặc biệt quan trọng liên quan đến sim điện thoại từ công an.

Căn cứ theo luật viễn thông 2023 có hiệu lực 01/7/2024; Nghị định 49/2017/NĐ-CP; Nghị định 91/2020/NĐ-CP; Thông tư 22/2021/TT-BTTTT; Thông tư 25/2015/TT-BTTTT, để chủ động phòng ngừa rủi ro và hậu quả không đáng có, người dân cần đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

Thứ nhất, không cho mượn, thuê hoặc bán SIM chính chủ. Người dân lưu ý không nên đứng tên đăng ký thuê bao hộ hoặc tùy tiện giao SIM do mình đứng tên cho người khác sử dụng. Khi số thuê bao bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thông tin đăng ký thuê bao có thể trở thành một trong những căn cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người đứng tên thuê bao.

Thứ hai, mỗi người dân có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Để kiểm tra SIM đang dùng có đúng tên mình hay không, người dân hãy soạn tin nhắn "TTTB gửi 1414" (miễn phí). Nếu phát hiện thông tin bị sai hoặc tên mình bị dùng đăng ký cho số lạ, cần mang CCCD đến ngay điểm giao dịch của nhà mạng để chuẩn hóa hoặc yêu cầu khóa các số không phải do mình sử dụng.

Thứ 3, trong trường hợp bị mất điện thoại hoặc mất SIM, việc đầu tiên cần làm là gọi ngay tổng đài nhà mạng để khóa SIM khẩn cấp. Điều này ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng SIM để lấy mã OTP, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook.

Thứ 4, nếu phát hiện số điện thoại của mình bị người khác dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hay ứng dụng khác, bà con hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của dịch vụ đó yêu cầu khóa/xóa tài khoản, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Thứ 5, người dân cần tránh xa SIM "rác" và dịch vụ trực tuyến trôi nổi. Điều đặc biệt không mua bán, kích hoạt SIM qua các hội nhóm mạng xã hội hoặc dịch vụ không rõ nguồn gốc. Lực lượng An ninh mạng đang tăng cường rà soát, phối hợp xử lý nghiêm các trang web, cá nhân cung cấp dịch vụ SIM không chính chủ.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân hãy cùng chung tay loại bỏ SIM "rác" để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

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