Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Thứ sáu, 14:23 11/09/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Ngày 11/9, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), trên công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, nhiều đoạn tuyến đã chuyển mình mạnh mẽ, dần hoàn thiện giúp thay đổi đáng kể cảnh quan đô thị khu vực:

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 2.
Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 3.
Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 4.

Đoạn Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh (phường Láng) đã hình thành rõ diện mạo khang trang. Riêng đoạn dài khoảng 350m từ Voi Phục đến khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chính thức được đưa vào khai thác

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 5.

Từ đường La Thành, lối xuống đường Vành đai 1 (đối diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã hoàn tất phần nền.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Con đường với toàn bộ mặt cắt rộng tới 50m, thiết kế mỗi bên 4 làn xe.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

Mặt đường đã được trải thảm nhựa phẳng lỳ, sơn kẻ vạch phân làn rõ ràng và trồng mới hệ thống cây xanh dọc tuyến.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 8.
Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 9.
Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 10.

Hệ thống chiếu sáng trên dải phân cách và hai bên đường ở nhiều đoạn tuyến đã được lắp đặt.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 11.

Phần vỉa hè hai bên đường cũng đã được hoàn thiện.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 12.

Phần mặt đường trên toàn tuyến cũng cơ bản được thảm nhựa, ngoại trừ đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh – nơi các đơn vị đang tập trung thi công đường lên cao.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 13.
Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 14.

Tại khu vực Hoàng Cầu - Láng Hạ, mặt đường đã được trải nhựa đồng bộ, phủ xanh bởi hệ thống cây cảnh và thắp sáng bởi hệ thống đèn đường hiện đại, mang lại không gian thông thoáng cho người dân lưu thông.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 15.

Nhiều hộ dân trong khu vực đất xen kẹt nằm giữa vành đai 1 và đường La Thành cũng đang gấp rút dọn nhà, bàn giao lại đất để phục vụ dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 16.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh vẫn là một trong những thử thách phức tạp nhất của toàn dự án. Do phải thi công trong điều kiện bên dưới là tuyến đường sắt đô thị ngầm, công tác triển khai tại đây đòi hỏi đơn vị thi công phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng từng bước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật và tiến độ chung của toàn dự án.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 17.

Theo kế hoạch, hai cầu vượt quan trọng tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026. 

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 18.

Khi các hạng mục này đồng bộ đi vào hoạt động, tình trạng ùn tắc và xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm trên tuyến sẽ được giải quyết đáng kể, gia tăng khả năng lưu thông.

Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô.

Dự án Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục: Giải tỏa ùn tắc giao thông Hà Nội 2026 - Ảnh 19.Hà Nội: Cận cảnh công trường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục tăng tốc thi công trước thời hạn 2/9

GĐXH - Sau hơn 8 tháng triển khai, một phần tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (TP Hà Nội) đã dần thành hình rõ nét, trong khi các hạng mục cầu vượt trọng điểm cũng đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.



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