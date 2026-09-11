Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

7 giờ trước

Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục với điện thoại, laptop trên bàn làm việc và kết thúc trước chiếc TV trong phòng khách. Smart Choice Awards 2026 đang tìm kiếm chính những công nghệ đã âm thầm làm cho từng khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn và người dùng có thể trực tiếp góp phần lựa chọn bằng lá phiếu của mình.