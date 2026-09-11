Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô
GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.
Đoạn Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh (phường Láng) đã hình thành rõ diện mạo khang trang. Riêng đoạn dài khoảng 350m từ Voi Phục đến khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chính thức được đưa vào khai thác
Hệ thống chiếu sáng trên dải phân cách và hai bên đường ở nhiều đoạn tuyến đã được lắp đặt.
Tại khu vực Hoàng Cầu - Láng Hạ, mặt đường đã được trải nhựa đồng bộ, phủ xanh bởi hệ thống cây cảnh và thắp sáng bởi hệ thống đèn đường hiện đại, mang lại không gian thông thoáng cho người dân lưu thông.
Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô.
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