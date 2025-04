Hơn 3 tấn khí nghi là khí cười bị tạm giữ để điều tra nguồn gốc

Sự việc hàng ngàn TPBVSK An Vị Mộc Linh đổ đống ở vỉa hè: Rác thải y tế sẽ được xử lý như thế nào? GĐXH - Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, quy định xử lý rác thải của cơ sở y tế với các sản phẩm hết hạn rất chặt chẽ, xử lý theo đúng quy định với rác thải thông thường trong cơ sở y tế, không được xả thải ra môi trường.

Cụ thể, từ nguồn tin tiếp nhận, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh, bao gồm: Cơ sở kinh doanh của ông T.T.H tại thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du và cơ sở kinh doanh của ông N.M.C tại đường Lý Thường Kiệt, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, hai cơ sở này đang kinh doanh tổng cộng 3.025kg khí nghi là khí N2O (thường gọi là "khí cười"), được chứa trong 190 chai kim loại. Ước tính trị giá lô hàng vi phạm lên tới hơn 600 triệu đồng.

Cận cảnh hơn 3 tấn nghi chứa khí cười (N2O), tương đương 190 chai kim loại tại Bắc Ninh.

Đáng chú ý, cả hai chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện vụ việc về an toàn thực phẩm, tiêu hủy gần 1 tấn thực phẩm bao gồm các loại như giò me, thịt gà đông lạnh… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cận cảnh thực phẩm bẩn vừa được thu giữ tại Nghệ An.

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh H.T.L có địa chỉ tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này kinh doanh 215 kg giò me không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh L.T.D, địa chỉ tại đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 600kg sản phẩm động vật thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 60 triệu đồng đối với 2 hộ kinh doanh, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định.

