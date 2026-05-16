Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ
Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.
Sáng 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Quang Lộc (52 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26-4, ông Lộc điều khiển xe Jeep từ đường Nguyễn Thị Định về nhà tại đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất).
Khi đến khu vực gần nhà, ông Lộc thấy ông K. (63 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, hành nghề chạy xe công nghệ) đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà. Lúc này ông Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng chất vấn việc đậu xe.
Thấy ông K. lên xe máy rời đi mà không trả lời, ông Lộc lái ô tô đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, người này đã điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3.
Khi ông K. dừng xe trên vỉa hè, ông Lộc tiếp tục đuổi đến, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Lộc đã rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi lái ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước khi rời khỏi hiện trường.
Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo cơ quan công an, hành vi của ông Hồ Quang Lộc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
