Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ

Thứ bảy, 15:18 16/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Ngân (th)
Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.

Sáng 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Quang Lộc (52 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Quang Lộc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26-4, ông Lộc điều khiển xe Jeep từ đường Nguyễn Thị Định về nhà tại đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất).

Khi đến khu vực gần nhà, ông Lộc thấy ông K. (63 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, hành nghề chạy xe công nghệ) đang đậu xe máy trên vỉa hè gần bên hông nhà. Lúc này ông Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng chất vấn việc đậu xe.

Ông Hồ Quang Lộc bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

Thấy ông K. lên xe máy rời đi mà không trả lời, ông Lộc lái ô tô đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, người này đã điều khiển xe Jeep chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3.

Khi ông K. dừng xe trên vỉa hè, ông Lộc tiếp tục đuổi đến, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Lộc đã rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi lái ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông Hồ Quang Lộc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.


Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

GĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...

Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền

GĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.

Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an

Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.

Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm tra

Công an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

GĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

GĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

