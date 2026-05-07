Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026
Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.
Theo số liệu của Bộ GD&ĐT công bố ngày 6/5, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất.
Cụ thể, 570.800 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử. Xếp sau là Địa lý với 448.725 thí sinh, Vật lý đạt 389.630, Ngoại ngữ 347.455, Hóa học 253.966, Giáo dục kinh tế và pháp luật 284.754 thí sinh.
Ở nhóm khoa học tự nhiên, Sinh học là môn có số lượng đăng ký thấp nhất, với 70.303 thí sinh. Đối với các môn mới, Tin học ghi nhận 18.691 thí sinh đăng ký. Môn Công nghệ cũng có số lượng nhất định, trong đó công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh, còn công nghệ công nghiệp là 7.402 thí sinh.
So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký ở các môn Vật lý và Hóa học có xu hướng tăng nhẹ, trong khi sinh học giảm.
Theo dữ liệu từ hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 1.159.932 thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.
Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ theo quy định là 7.952, chiếm 0,65%. Đáng chú ý, hơn 98% thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo quy định, thí sinh chưa tốt nghiệp phải dự thi 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã được Bộ quy định.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhấtGiáo dục - 12 giờ trước
Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.
6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà NộiGiáo dục - 16 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giớiGiáo dục - 20 giờ trước
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.
Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọnGiáo dục - 1 ngày trước
Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)Giáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.
10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.
Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mớiGiáo dục - 3 ngày trước
Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.
Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.
Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin sốGiáo dục - 4 ngày trước
Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giớiGiáo dục
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.