Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Ở tuổi lên 8, bằng con đường tự học, Ngô Ngọc Quỳnh, có thể giao tiếp hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung.

Từ đồi chè quê nhà đến sân chơi lớn

"Có những buổi sáng bắt đầu từ tiếng chim, bằng mùi lá chè non và bằng những bước chân nhỏ trên con đường làng. Nhiều người nghĩ thế giới bắt đầu từ những thành phố lớn. Nhưng với em… thế giới bắt đầu từ đây. Quê hương Thanh Chương (Nghệ An) với đảo chè xanh ngát, có nghề làm chè truyền thống của gia đình…".



Đó là cách Ngô Diễm Quỳnh, học sinh Trường tiểu học Thị Trấn (xã Đại Đồng, Nghệ An), mở đầu bài dự thi bằng tiếng Anh về đặc sản chè quê mình. Không chọn những chủ đề lớn lao, cô bé 8 tuổi kể câu chuyện từ những điều gần gũi nhất: đồi chè xanh, làn nước bao quanh đảo chè và nghề truyền thống của gia đình.

Cô bé 8 tuổi có thể giao tiếp tiếng Anh và tiếng Trung nhờ phương pháp tự học từ sớm.

Trong video, Quỳnh tự tin dẫn dắt người xem tham quan đảo chè Thanh Chương, giới thiệu quy trình sản xuất và giá trị của sản phẩm địa phương. Giọng nói tự nhiên, lối kể sinh động giúp bài thi của em trở nên nổi bật.

Thông điệp mà Quỳnh gửi gắm cũng rất giản dị, từ những búp chè nhỏ bé có thể đi rất xa, và những đứa trẻ ở làng quê cũng có thể mang câu chuyện của mình ra thế giới nếu biết học hỏi và tự tin.

Năm 2026, là lần thứ hai Quỳnh tham gia cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Trước đó, dù nhận được hơn 60.000 lượt thích, bài thi của em chưa đạt kết quả như mong muốn do hạn chế về hình ảnh. Trở lại lần này, Quỳnh đầu tư chỉn chu hơn từ nội dung đến hình thức, với sự hỗ trợ quay dựng bài bản. Kết quả, em lọt vào top 10 học sinh lớp 3 xuất sắc khu vực miền Trung.

Hành trình tự học thành 'cao thủ ngoại ngữ' của cô bé 8 tuổi

Ít ai biết, Quỳnh chưa từng học thêm ngoại ngữ theo cách truyền thống. Em bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ khi 18 tháng tuổi, bằng việc nghe nhạc, xem video và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến, mẹ em kể, thay vì đi theo lối học truyền thống, gia đình chọn cách để con tiếp cận ngoại ngữ như học tiếng mẹ đẻ, nghe, xem và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Những "bài học" đầu tiên chỉ là video ngắn, các bài hát phát qua loa, hay những chương trình trên tivi, để ngôn ngữ thấm dần một cách tự nhiên.

Trong vai trò của một người đi trước, Quỳnh trở thành “cô giáo nhí”, trực tiếp hướng dẫn, luyện nói cho các bạn nhỏ và kết nối với những “người thầy” ở nước ngoài.

Biết đọc, biết viết sớm, từ hơn 3 tuổi Quỳnh đã bắt đầu đọc sách tiếng Anh bên cạnh sách tiếng Việt và duy trì thói quen này suốt nhiều năm. Đến nay, em đã đọc hàng nghìn cuốn, từ truyện thiếu nhi đến những bộ sách dài, phức tạp. Việc đọc không chỉ giúp mở rộng vốn từ mà còn nuôi dưỡng tư duy ngôn ngữ vững chắc.



Không dừng ở việc tiếp nhận, Quỳnh thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế. Em có cơ hội trò chuyện với một tình nguyện viên người Canada trong suốt hơn 4 năm, mỗi tuần dành khoảng 2- 2,5 tiếng trao đổi qua các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, Quỳnh còn dùng tiếng Anh như công cụ học tập, tự học Toán, Khoa học qua chương trình quốc tế, tìm hiểu nhạc lý và luyện piano bằng tài liệu nước ngoài. Với em, ngoại ngữ không chỉ là môn học mà là cánh cửa tiếp cận tri thức.

Sau khi vững vàng với tiếng Anh, Quỳnh tiếp tục làm quen với tiếng Trung theo cách tương tự, nghe mỗi ngày để "bắt" âm và ngữ điệu. Dù chưa viết tay, em đã có thể sử dụng Pinyin để gõ chữ và giao tiếp ở mức cơ bản. Hành trình học ngoại ngữ của Quỳnh không dừng lại ở cá nhân. Với hơn 160 chủ đề luyện nói được xây dựng cùng mẹ, em dần hình thành phương pháp học chủ động.

Niềm vui được nhân lên khi ngày càng nhiều gia đình ở Thanh Chương chủ động cho con đồng hành cùng mẹ con Quỳnh, qua đó góp phần lan tỏa phong trào tự học tiếng Anh ở địa phương. Trong vai trò người đi trước, Quỳnh dần trở thành “cô giáo nhí”, trực tiếp hướng dẫn, luyện nói cho các bạn nhỏ, đồng thời kết nối với những “người thầy” ở nước ngoài. Từ những cách làm giản dị ấy, Quỳnh và các bạn nhỏ nơi vùng quê mở rộng cánh cửa, mang theo những câu chuyện mộc mạc của quê hương vươn ra thế giới.