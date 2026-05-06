Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới
GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.
Từ đồi chè quê nhà đến sân chơi lớn
"Có những buổi sáng bắt đầu từ tiếng chim, bằng mùi lá chè non và bằng những bước chân nhỏ trên con đường làng. Nhiều người nghĩ thế giới bắt đầu từ những thành phố lớn. Nhưng với em… thế giới bắt đầu từ đây. Quê hương Thanh Chương (Nghệ An) với đảo chè xanh ngát, có nghề làm chè truyền thống của gia đình…".
Đó là cách Ngô Diễm Quỳnh, học sinh Trường tiểu học Thị Trấn (xã Đại Đồng, Nghệ An), mở đầu bài dự thi bằng tiếng Anh về đặc sản chè quê mình. Không chọn những chủ đề lớn lao, cô bé 8 tuổi kể câu chuyện từ những điều gần gũi nhất: đồi chè xanh, làn nước bao quanh đảo chè và nghề truyền thống của gia đình.
Trong video, Quỳnh tự tin dẫn dắt người xem tham quan đảo chè Thanh Chương, giới thiệu quy trình sản xuất và giá trị của sản phẩm địa phương. Giọng nói tự nhiên, lối kể sinh động giúp bài thi của em trở nên nổi bật.
Thông điệp mà Quỳnh gửi gắm cũng rất giản dị, từ những búp chè nhỏ bé có thể đi rất xa, và những đứa trẻ ở làng quê cũng có thể mang câu chuyện của mình ra thế giới nếu biết học hỏi và tự tin.
Năm 2026, là lần thứ hai Quỳnh tham gia cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Trước đó, dù nhận được hơn 60.000 lượt thích, bài thi của em chưa đạt kết quả như mong muốn do hạn chế về hình ảnh. Trở lại lần này, Quỳnh đầu tư chỉn chu hơn từ nội dung đến hình thức, với sự hỗ trợ quay dựng bài bản. Kết quả, em lọt vào top 10 học sinh lớp 3 xuất sắc khu vực miền Trung.
Hành trình tự học thành 'cao thủ ngoại ngữ' của cô bé 8 tuổi
Ít ai biết, Quỳnh chưa từng học thêm ngoại ngữ theo cách truyền thống. Em bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ khi 18 tháng tuổi, bằng việc nghe nhạc, xem video và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.
Cô giáo Nguyễn Thị Yến, mẹ em kể, thay vì đi theo lối học truyền thống, gia đình chọn cách để con tiếp cận ngoại ngữ như học tiếng mẹ đẻ, nghe, xem và sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Những "bài học" đầu tiên chỉ là video ngắn, các bài hát phát qua loa, hay những chương trình trên tivi, để ngôn ngữ thấm dần một cách tự nhiên.
Biết đọc, biết viết sớm, từ hơn 3 tuổi Quỳnh đã bắt đầu đọc sách tiếng Anh bên cạnh sách tiếng Việt và duy trì thói quen này suốt nhiều năm. Đến nay, em đã đọc hàng nghìn cuốn, từ truyện thiếu nhi đến những bộ sách dài, phức tạp. Việc đọc không chỉ giúp mở rộng vốn từ mà còn nuôi dưỡng tư duy ngôn ngữ vững chắc.
Không dừng ở việc tiếp nhận, Quỳnh thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế. Em có cơ hội trò chuyện với một tình nguyện viên người Canada trong suốt hơn 4 năm, mỗi tuần dành khoảng 2- 2,5 tiếng trao đổi qua các nền tảng trực tuyến.
Bên cạnh đó, Quỳnh còn dùng tiếng Anh như công cụ học tập, tự học Toán, Khoa học qua chương trình quốc tế, tìm hiểu nhạc lý và luyện piano bằng tài liệu nước ngoài. Với em, ngoại ngữ không chỉ là môn học mà là cánh cửa tiếp cận tri thức.
Sau khi vững vàng với tiếng Anh, Quỳnh tiếp tục làm quen với tiếng Trung theo cách tương tự, nghe mỗi ngày để "bắt" âm và ngữ điệu. Dù chưa viết tay, em đã có thể sử dụng Pinyin để gõ chữ và giao tiếp ở mức cơ bản. Hành trình học ngoại ngữ của Quỳnh không dừng lại ở cá nhân. Với hơn 160 chủ đề luyện nói được xây dựng cùng mẹ, em dần hình thành phương pháp học chủ động.
Niềm vui được nhân lên khi ngày càng nhiều gia đình ở Thanh Chương chủ động cho con đồng hành cùng mẹ con Quỳnh, qua đó góp phần lan tỏa phong trào tự học tiếng Anh ở địa phương. Trong vai trò người đi trước, Quỳnh dần trở thành “cô giáo nhí”, trực tiếp hướng dẫn, luyện nói cho các bạn nhỏ, đồng thời kết nối với những “người thầy” ở nước ngoài. Từ những cách làm giản dị ấy, Quỳnh và các bạn nhỏ nơi vùng quê mở rộng cánh cửa, mang theo những câu chuyện mộc mạc của quê hương vươn ra thế giới.
Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọnGiáo dục - 4 giờ trước
Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?Giáo dục - 18 giờ trước
GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.
Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)Giáo dục - 20 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.
10 trường có tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 cao nhất tại TP.HCM năm 2026Giáo dục - 1 ngày trước
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó có nhiều trường có tỷ lệ "chọi" cao.
Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, lập kỷ lục mớiGiáo dục - 2 ngày trước
Chưa hết hạn đăng ký, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh - mức cao nhất từ trước tới nay, với nhiều thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn môn thi và cách thức đăng ký.
Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.
Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin sốGiáo dục - 3 ngày trước
Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.
Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lượcXã hội - 5 ngày trước
Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.
Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5Xã hội - 5 ngày trước
Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lượcGiáo dục - 5 ngày trước
Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.
Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)Giáo dục
GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.